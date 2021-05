Hokej není jen záležitost zimních měsíců, naopak! Sportovní činnost probíhá napříč celým rokem. A kdy jindy začít s hokejem, než právě teď, když je venku krásně? Pravidelné tréninky pro nejmenší děti probíhají vždy v pondělí, středu a pátek od 16h v okolí zimního stadionu. Dávno je pryč také doba, kdy se o hokeji mluvilo jako o sportu pro muže. V našem klubu rádi uvidíme nejen chlapce, ale také dívky.





Základní informace

Tréninky:

Po, St, Pa od 16h v okolí zimního stadionu

Délka tréninku vždy cca 60 minut.

Sebou si vezměte

sportovní oblečení, pití

A pro nově začínající několik prvních tréninků zdarma!

A co Vás u nás v klubu čeká konkrétně?

Sportovní aspekty:

Moderní tréninkový proces – Pod vedením trenérů s nejvyšší dostupnou trenérskou licencí, za spolupráce s FTVS UK, se klub snaží zařadit po bok klubů, kteří dbají na zařazování nejmodernějších trendů a postupů v tréninkovém procesu.

Sjednocený tréninkový proces – napříč všemi kategoriemi existuje sjednocená metodika, která jasně definuje, co má dítě kdy umět. Proč je to důležité? Ve správný čas rozvíjíme správné schopnosti a dovednosti. Děti nepřetěžujeme, neakcelerujem.

Všeobecný rozvoj – chceme tvořit a rozvíjet děti do všestrannosti, aby, až budou větší, mohly nevědomky vybírat mezi obrovskou zásobou pohybů, které jejich tělo umí a zvládá.

Zázemí:

Moderní zimní stadion – je tomu teprve deset let, co zimní stadion funguje. Poskytuje kvalitní a příjemné zázemí jak pro hráče, tak i rodiče.

Investice do tréninkových pomůcek – snaha o velké a smysluplné investice do tréninkových pomůcek, které nám zaručují pestrost a kvalitu tréninkového procesu.

Klubismus – jsme hrdí na svůj klub a to dáváme najevo tím, že máme klubové barvy, oblečení a třeba i fanoušky!

Výstroj a výzbroj pro děti – náš klub poskytuje všem zájemcům výstroj a výzbroj k zapůjčení zdarma! Již dávno neplatí, že hokej je drahý sport!



Spolupráce s kluby:

Spolupráce s malými i velkými kluby – Aktivně se snažíme o spolupráci jak s regionálními menšími kluby, tak i s kluby velkými, hrající extraligu. Víme, že někdo má větší ambice, někdo ne. Proto chceme uspokojit obě skupiny. Pro ambiciozní a talentované hráče nabízíme možnost ve spolupráci s BKMB přestup do většího klubu. Pro méně ambiciozní hráče zase nabízíme prožití kvalitního „hokejového života“ u nás v klubu. Zkrátka, vždy budete mít možnost dělat co Vás baví! Mít na výběr!

Ostatní sporty – baví vaše dítě další sport? Nic proti tomu! Naopak, rádi vás podpoříme v tom, aby jste měli možnost zvládat i další aktivity.

Informace:

Tréninky – tréninky jsou pravidelně pro nejmenší kategorie vždy v Po, St, Pa od 16h na zimním stadionu.

Kontakt – kontaktovat můžete v případě zájmu bud skrze sociální sítě, či na emailu, nebo telefonním čísle.

tel: 734 628 976

email: plisek.hcjicin@gmail.com

FB: hcjicin-mladez