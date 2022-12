HC Dynamo Pardubice – Bílí Tygři Liberec 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).

Branky a nahrávky: 23. Radil (Zohorna, R. Kousal) – 34. Rychlovský (Melancon, Balinskis), 45. A. Najman (Bulíř), 50. Faško-Rudáš (Flynn, Kolmann). Rozhodčí: Mrkva, Cabák – Lučan, Kis. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 8252. HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko, Hrádek – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, A. Musil, Cienciala – Paulovič, Poulíček, Matýs – Rouha, Rákos, Koffer. Trenér: Radim Rulík. Bílí Tygři Liberec: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Kolmann, J. Dvořák, Aubrecht – Birner, Filippi, Ordoš – A. Najman, Bulíř, Frolík – Flynn, Šír, Faško-Rudáš – Jiruš, Dlouhý, Rychlovský. Trenér: Patrik Augusta.

Pardubičtí zahájili plni euforie po epochálním obratu utkání s Brnem. Hned v první minutě vypálil Košťálek, ale trefil jen svého spoluhráče. To na druhé straně bylo daleko rušněji. V čase 2:51 nahazoval puk od modré čáry Melancon, jeho nástřel změnil díky teči směr a zapadl za Willa. Rozhodčí, který stál situaci nejblíž okamžitě rozpažil. Po vzoru fotbalových sudí, ale nechal rozhodnout videorozhodčího. Ten mu do sluchátek sdělil, že ho kvůli vysoké holi nemá uznat.

Domácí rychle přenesli hru, k Zohornovi se odrazil puk, ale nejlepší střelec Dynama pálil vedle. Výživnou pětiminutovku přiživil Cineciala, který vložil hokejku do Bučkova nahození. Kváča byl však pozorný. Liberecký gólman vzápětí zneutralizoval střelu A. Musila z brankoviště. Narůstající tlak domácích zabrzdilo vyloučení Čerešňáka. Bílí Tygři připomínali v přesilovce krotké kočky. Závěr úvodní třetiny vyzněl herně pro Pardubice. Čerešňákovu dělovku Kváča vyrazil betonem. A tři vteřiny před klaksonem domácí provětrali jen boční síť.

Za aktivitu byli Dynamáci odměněni zkraje prostřední části. Diváky pohladila na duši Red line. Kousal přenesl hru na Zohornu, který chvíli krotil puk. Potom ho poslal na Radila, a ten ho zametl do sítě. Liberec dostal další šanci při nedisciplinovanosti Dvořáka. V oslabení se blýskl Will, který vytěsnil do bezpečí ránu Melancon. Lídr tabulky si nedal říct, když na trestnou lavici usedl Rákos. Dynamo sice početní nevýhodu přežilo, ale úbytek sil se musel projevit.

Hosté udeřili z nenápadné akce. Rychlovský „vykoupal“ celou obrannou dvojici Vála – Bučko a jeho střela se vešla na Willovo rameno. Domácí si chtěli vzít vedení rychle zpět. První lajna přečíslila soupeře, Radil ovšem přestřelil. Vzápětí Kousal nabil Zohornovi, kterému střela nesedla. Pardubický nápor přerušil faul Melancona. S přesilovkou ale Pardubičtí naložili bídně. Do kabin tak oba týmy odcházely za stavu 1:1.

Závěrečné dějství otevřely šancí Pardubice. Paulovič naservíroval puk Matýsovi, ten však magický prostor netrefil. A mohl litovat dvojnásobně. Liberec totiž dokonal obrat. Bulíř oslovil přesnou přihrávkou Najmana, který poslal puk z dosahu Willa přesně k tyči. Hostům vlil gól krev do žil, ale Dynamo se je snažilo znovu vysát. Akci na jeden dotek se snažil zakončit Říčka. Jenže Pardubičtí se podruhé za osmačtyřicet hodin ocitli ve stejné řece. Stejně jako v zápase s Brnem prohrávali 1:3. Will neudržel střelu Flynna, ten stačil posunout kotouč na Faško-Rudáše a pohroma pro Dynamo byla na světě. Mohlo se rychle vrátit do utkání, protože se Melancon opět provinil proti pravidlům.

Domácí soupeře zamkli, střela střídala střelu, nicméně žádná se neujala. Definitivní rozhodnutí měl na „lopatě“ Šír, na Willa nadvakrát zbraň nenašel. Dvě a půl minuty před koncem odvolali domácí trenéři Willa na střídačku. Tentokrát však Dynamo puk do brány soupeře nedopravilo. Zdá se, že liberečtí hráči strávili hodiny před videem, kde si rozebírali, co udělala Kometa v neděli špatně…