Lukáš Radil, hráč Dynama Pardubice

Těch adeptů na zlato je pochopitelně více. Nicméně pokud mám vybrat jednoho, tak ukážu na výběr USA. V posledních deseti letech dosáhla Amerika maximálně na bronz a na vítězství čeká už snad sto let (úsměv). Nemá o nic horší tým než Kanada.

Máme tým na to, abychom se mohli poprat o medaile. V domácím prostředí vyhlížíme cenný kov přes třicet let a jako samostatné republice se nám to dvakrát nepodařilo. Tak snad bude platit do třetice všeho dobrého a my navážeme na předloňský bronzový šampionát. Kdyby to vyšlo ještě lépe, tak se určitě nikdo zlobit nebude.