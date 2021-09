Hradečtí hokejisté se v úvodním zápase sezony museli obejít bez zraněného slovenského útočníka Patrika Lampera a nemocného finského brankáře Henri Kiviaha. A jeho zástupce Štěpán Lukeš i s pomocí tyčky udržel v první třetině čisté konto.

Liberec - Hradec Králové 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Fakta - branka a nahrávky: 23. L. Šmíd (Ordoš, Melancon). Rozhodčí: Pražák, Pilný – Hynek, Gerát. Vyloučení: 8:7. Bez využití. Diváci: 4433. Bílí Tygři Liberec: Kváča – Šmíd, Melancon, Vitásek, Rosandič, Derner, Ivan – Birner, Filippi, Ordoš – Záborský, Gríger, Zachar – Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – Vlach, Jelínek, Rychlovský. Trenér: P. Augusta. Mountfield HK: Lukeš – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík, Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák, Cingel, Jergl – Perret, Lev, Orsava – Pilař, Lalancette, Oksanen – Kevin Klíma, Koukal, Kelly Klíma. Trenér: T. Martinec.

Zato ve druhé části gólman Mountfieldu odolal jen necelé tři minuty. Gólu libereckého Ladislava Šmída, který se dostal za hradeckou obranu, předcházela velká šance Aleše Jergla, jenže Petr Kváča v domácí brance pohotově zasáhl.

„Čekal jsem kličku do forhendu, ale on si to na poslední chvíli šikovně stáhl do bekhendu a já už tam nestačil natáhnout nohu,“ popsal pro klubový web mountfieldhk.cz brankář Lukeš jedinou trefu utkání.

Gólman Tygrů byl hlavní překážkou Východočechů, nepřekonali ho ani Kelly Klíma, Lukáš Cingel, Radek Smoleňák či Ahti Oksanen, největší letní posila do ofenzivy.

„Všichni jsme se samozřejmě hrozně těšili, až si konečně zahrajeme před diváky, jen škoda, že to nedopadlo lépe pro nás,“ litoval gólman Štěpán Lukeš.

Liberečtí hokejisté byli v utkání plném vyloučení lepším týmem a také Lukeš dobrými zásahy hosty podržel. Nakonec rozhodla jediná trefa. Trenér Martinec si tak na první výhru po návratu na hradeckou střídačku musí počkat.