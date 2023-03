/KOMENTÁŘ/ Triumfem mužstva HC Litomyšl skončila společná krajská hokejová liga Pardubického a Královéhradeckého kraje. Jméno vítěze se před sezonou mezi nejžhavějšími favority neskloňovalo, ale klub ze Smetanova města načasoval formu v mimořádně silné konkurenci ze všech nejlépe a po patnácti letech se vrátil na nejvyšší stupínek.

HC Litomyšl, mistři krajské ligy 2022/2023. | Foto: Petr Šilar

Třiačtyřicet utkání museli odehrát litomyšlští hokejisté v sezoně 2022/2023, než mohli po rozhodujícím finále zvednout na hlavy pohár za vítězství v krajské lize Pardubicka a Královéhradecka.

Ke čtvrtému místu po základní části a druhé pozici po nadstavbě přidali jízdu v play off a čtyři vyhrané série.

„Chtěl bych všem moc poděkovat, protože to nebylo jenom o těch hráčích na ledě, ale o celém fungování všech lidí kolem litomyšlského hokeje, kteří ho mají rádi. Je to náš společný úspěch,“ zdůrazňuje trenér novopečených šampiónů krajské ligy Jakub Bažant.

„Jsem opravdu hrdý na to, že jsme to s týmem, který byl skoro ze dvou třetin litomyšlský, dotáhli na vrchol. Myslím, že to je cesta pro tuhle ligu. Snažit se kvalitně pracovat s mládeží a vychovat si vlastní hráče,“ dodal.

Jeho svěřenci v play off postupně porazili Poličku (3:0 na zápasy), Moravskou Třebovou (3:0), Nové Město nad Metují (3:2) a ve finálové sérii Nový Bydžov (3:1).

Což byl jediný případ ve vyřazovací části, který skončil ve čtyřech utkáních.

A na závěrečný souboj se do ochozů vtěsnalo na 1500 fanoušků, což je návštěvnický rekord krajské hokejové ligy.

Znovu se ukázalo, že společná krajská liga má příznivcům co nabídnout: náboj, dramatické zápletky i hokejovou kvalitu.

Nový Bydžov bere titul vicemistra a jako jediný uhájil umístění v TOP trojce z minulé sezony.

V play off zůstali na jeho holích soupeři z Opočna, Trutnova a České Třebové, narazil až ve střetu s Litomyšlí, který by důstojným vyvrcholením zajímavé soutěže.

Litomyšl střídá na krajském hokejovém trůnu Kohouty z České Třebové, kteří se propadli mimo „stupně vítězů“.

V úplně posledním duelu ročníku, což byla páteční odveta minisérie o bronz, utržil debakl od Nového Města nad Metují a Spartak si po drtivé výhře 7:1 vysloužil třetí flek.

A to přesto, že kompletní sezonu odehrál v azylu ve Dvoře Králové nad Labem, takže rovněž obdivuhodný počin.

„Soutěž útěchy“ v podobě Poháru Vladimíra Martince je kořistí hráčů HC Hlinsko.

Konečné pořadí krajské hokejové ligy 2022/2023

1. HC Litomyšl

2. Stadion Nový Bydžov

3. TJ Spartak Nové Město nad Metují

4. HC Kohouti Česká Třebová

5. HC Jaroměř

6. HC Chrudim

7. HC Slovan Moravská Třebová

8. HC Trutnov

9. BK Nová Paka

10. HC Spartak Choceň

11. SK Třebechovice pod Orebem

12. HC Hlinsko

13. TJ Orli Lanškroun

14. HC Náchod

15. HC Spartak Polička

16. HC Opočno