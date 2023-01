Krajský hokej: Boje o nasazení do play off vstupují do rozhodující fáze

Poslední čtyři kola má před sebou nadstavbová část krajské hokejové ligy. Znamená to jediné – play off buší hlasitě na dveře, nejpozději v neděli 15. ledna bude jasno o konečném pořadí obou skupin a tím také o nasazení družstev do osmifinále.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva