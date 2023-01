Branky: 10. Filippi, 29. Nedomlel (Filippi, Dlouhý), 48. Flynn (Balinskis, A. Najman) – 1. Radil (R. Kousal, Paulovič), 24. Čerešňák (L. Sedlák), 40. L. Sedlák (Cienciala, Čerešňák), 60. R. Kousal. Rozhodčí: Kika, Ondráček – Ondráček, Hnát. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:2. Počet diváků: 6102. HC Bílí Tygři Liberec: Kváča (Král) – Balinskis, Nedomlel, Kolmann, Melancon, Derner, Štibingr, Aubrecht – Ordoš, Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Vlach, Jelínek (C), Rychlovský – Jenčovský, Šír (A), Dlouhý. HC Dynamo Pardubice: Will (Matěcha) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, J. Kolář (A), Vála, Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), T. Zeman – Štetka, A. Musil, Vondráček.

Dynamo zachytilo vstup do utkání výborně. Ihned po vyhraném buly byl totiž vyloučený hráč domácích Nedomlel a hosté tak dostali možnost přesilové hry. Tu využil hned v první minutě Radil, když propálil Kváču - 0:1. Pardubičtí si užili těsné vedení do deváté minuty, kdy Filippi využil zaváhání celé pardubické defenzivy - 1:1. V samotném závěru mohli svěřenci trenéra Rulíka udeřit z holí Hyky a Vondráčka, ale Kváča vše pochytal.

Tři minuty po úvodním hvizdu druhé třetiny měl gól na hokejce Nedomlel, ale Will zasáhl a udržel nerozhodný stav. Nedáš, dostaneš. V té samé minutě šli Východočeši znovu do vedení. O to se zasloužil Čerešňák, který propálil před sebou vše, co mu stálo v cestě - 1:2. Bílí Tygři na vyrovnání dlouho nečekali a po rychlém kontru se prosadil Nedomlel - 2:2. Pardubice se po dobu dalších deseti minut tlačily za vyrovnáním a byly také odměněny. Sedlák se vynořil nekrytý zpoza branky a doklepl puk za bezbranného Kváču - 2:3. Tím také skončila druhá část zápasu.

V úvodu třetí části Pardubice mohly z hole Kousala navýšit skóre, ale Melancon dobře zasáhl a rozjel protiútok. Z dobré střelecké pozice však Willa neprostřelil. Domácí se radovali však o několik minut později. Flynn nejprve pálil vedle, po odrazu nastřelil Willa a do třetice pardubického gólmana prostřelil - 3:3. Dynamo se s tímto faktem nechtělo srovnat, ale Kváča držel naděje svého klubu na minimálně získaný bod. Rozhřešení přišlo dvě minuty před koncem základní hrací doby. Nedomlel se nechal vyloučit a Pardubice šly do nadějné přesilovky. Tu využil Kousal, když chtěl nahodit puk a domácí hráči si ho srazili za záda svého strážce svatyně.

Dynamo tak napravilo domácí zaváhání proti Spartě a dalo zapomenout na prohru proti Bílým Tygrům z posledního vzájemného střetnutí. Pardubice díky získaným třem bodům zamířilo zpátky na piedestál před Vítkovice, které zaváhaly proti Kladnu.