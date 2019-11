Na tradiční tiskové konferenci se krátce po derby sešli pánové Petr Hlaváč za stranu vítězného mužstva a trutnovský kouč Petr Vácha. Ti se nejprve vyjádřili k průběhu utkání, které sledovala nejvyšší návštěva aktuálního ročníku soutěže 1795 diváků.

Petr Hlaváč, trenér HC Stadion Vrchlabí: „V první třetině viděli fanoušci hezký hokej. Hrálo se nahoru dolů, lépe řečeno my dolů, Trutnov tak nějak doprostřed (úsměv). Naštěstí se nám povedlo vstřelit první gól, což je vždycky proti soupeři, který jen brání a čeká na brejk, důležité. V prostřední části si vše vzal do parády hlavní rozhodčí a z utkání byla dovednostní soutěž, kdo jako první promění nabídnutou přesilovku. My jsme odskočili na 3:0 a kritickou chvílí pro nás bylo posledních pět minut periody. Hosté tam jeli asi třikrát sami na branku, kdyby snížili na 3:2, mohl zápas dopadnout jakkoliv. Bylo cenné, že jsme nulu udrželi. V závěrečné části už se zápas nějak dohrával a diváci si určitě v celém derby přišli na své.“

Petr Vácha, trenér HC BAK Trutnov: „Zápas se mi hodnotí hůř než Petrovi. Začalo to pro nás celkem slušně. Ubránili jsme osmnáct minut stylem středního pásma, což soupeři nesedí. V utkání se ale projevila větší chuť vrchlabských hokejistů jít za vítězstvím. Chtěli to asi svým fanouškům vrátit a bylo to znát. Starý chlapi, matadoři to prostě táhli, všude byli rychlejší, dravější a stále nebezpeční. Asi nám tentokrát vadilo to větší hřiště."

Od moderátora tiskové konference ještě oba trenéři obdrželi otázku, koho ze svého týmu by v utkání vyzdvihli. A dotázaní se k dotazu postavili tak trochu odlišně.

„Vyzvedl bych samozřejmě našeho brankáře, protože bez něho by pro nás tohle derby skončilo mnohem hůř. Chválím ale i mladé kluky, kteří jezdí, makají a poslouchají, co po nich chceme. Máme problém s některými staršími hráči, kteří by rádi hráli něco jiného, ale hokej je o tom, že trenér něco řekne a když to všichni dodrží, většinou to dopadne vítězně,“ rozpovídal se trutnovský Petr Vácha.

Jeho jmenovec Hlaváč byl stručnější a svou odpovědí přítomné i pobavil. „Těžko někoho v našem dresu vyzvedávat. Snad bych vyzvedl nás trenéry, protože jsme tým perfektně připravili a výsledek 5:0 hovoří za vše.“

Také v o pár kilometrů vzdálenějším Dvoře Králové ve středu okolo deváté hodiny večer doznívala radost domácích hokejistů a prostor ke zhodnocení utkání dostal trenér HC Rodos Jiří Malinský.

„Věděli jsme, že proti nám stojí velmi kvalitní soupeř a ten v první třetině jasně dokazoval, proč je v tabulce tam, kde je. Od druhé periody jsme už ale byli lepším týmem. Důležitá byla první branka, tou jsme se dostali do tempa a další góly na sebe nenechaly dlouho čekat. Měli jsme víc ze hry, k tomu se nám povedlo proměnit dvojnásobnou přesilovku. Mrzí mě jen inkasovaný gól z úvodu závěrečné části. Na Čapína toho třeba ve druhé třetině moc nešlo, ale o to náročnější jeho zákroky byly. Další nulu by si zasloužil, ale při tak útočném hokeji se dalo očekávat, že tam i soupeři něco spadne. V utkání se nám podařilo třikrát využít přesilovou hru, což mě těší. Přiznám se, že přesilovky moc netrénujeme, o to víc se kluci snaží hrát do branky a tentokrát se nám to vyplatilo.“

Už tuto sobotu se kompletní regionální trio zapojí do bojů 17. kola druholigové skupiny Sever. Domácího prostředí využijí trutnovští Draci, kteří od 18 hodin hostí Bílinu. Ve stejném čase zahájí své duely Vrchlabí ve Slaném, kde hrají svá utkání Řisuty, a Dvůr Králové v hale Jablonce nad Nisou.