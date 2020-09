Byl to experiment, který nevyšel. „Člověk denně sleduje situaci a vidí, že to nefunguje,“ prohodí Aleš Kmoníček, generální manažer hokejového Hradce.

O čem mluví? Samozřejmě o situaci, jež u prvního mančaftu Mountfieldu, ambiciozní to organizace, nastala minulý podzim. Vedení přivedlo na lavičku Vladimíra Růžičku, slavné jméno – hráčské i trenérské. Hřmotný chlap doplnil Tomáše Martince, erudovaného kouče a oblíbence místních fanoušků.

Měli vytvořit pár. Rovnocenný.

Od první chvíle bylo jasné, že to byl přešlap, špatné rozhodnutí. Růžička (on je zkrátka od přírody šéf) byl sice posléze jmenován hlavním vládcem lavičky, ale chemii v realizačním týmu už se nepodařilo napravit.

„Sezona pro mě byla největší zklamání,“ přiznává Kmoníček.

Hradec poprvé v novodobé historii nepostoupil přímo do play off. Dostal se pouze do předkola, kde se měl postavit Karlovým Varům. Po dvou utkáních však byl ročník useknut, a proto se pošramocený dojem nepodařilo napravit.

V právě začínající extralize to má být jinak. Pokud koronavirus dovolí – a bude se hrát – míří Hradec zpět mezi elitu.

„Myslím, že máme mužstvo na první čtyřku,“ tvrdí obránce Filip Hronek, posila ze slavného Detroitu Red Wings. „Jsem tady tři roky a teď se mi zdá, že tým je nejlepší,“ přihazuje kapitán Radek Smoleňák. „Myslíme na medaili,“ dodá Kmoníček.

Zásadní změnou je, že kouč Růžička je jediným šéfem. Navíc si přivedl nové asistenty, někdejší skvělé hráče Daniela Brandu s Davidem Kočím (ten už v Hradci působil u juniorského celku).Nejvýraznějšími posilami jsou trenérův syn Vladimír junior, k tomu obránci Jérémie Blain s Bohumilem Jankem a útočníci Kelly Klíma s Jakubem Sklenářem.

„Naší hlavní zbraní bude soudržnost,“ soudí manažer. „A také Marek Mazanec,“ upozorní. „Jasně, je to nejlepší brankář extraligy,“ přikývne Smoleňák.Ano, Mazanec vytáhl Hradec do finále Ligy mistrů. Teď to zkusí v extralize.