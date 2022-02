Co říká před vrcholem sezony asistent trenéra a předseda jičínského klubu PAVEL VAJSEJTL?

Díky skvělé stíhací jízdě jste nakonec základní část ovládli, spokojenost?

Určitě. Jsme rádi, že se nám to povedlo. Jednu dobu jsme měli ztrátu dvanácti bodů na čelo, těší nás, že se nám to povedlo stáhnout a základní část jsme vyhráli.

V semifinále na vás čeká liberecký Slavoj, který jste v posledních dvou zápasech pokořili. V obou případech jste mu nasázel deset branek, co bude klíčem k úspěchu?

Slavoj doplní kádr o juniory Bílých Tygrů, které mají k dispozici, proto čekáme úplně jiná utkání, než byla poslední dvě. My se musíme na duely správně připravit a nepodcenit soupeře. Když budeme podávat výkony, které předvádíme od nového roku, tak si myslím, že bychom měli být úspěšní. Tabulka po základní části.Zdroj: HC Jičín

Do série vstupujete jako favorité.

To je pravda, ale musíme si dát velký pozor. Jak jsem říkal, je potřeba hrát stejně jako v závěru základní části a roli favorita splnit.

Je pro vás Slavoj lepší soupeř než Lomnice, která skončila třetí?

Na to se musíme podívat ze dvou úhlů pohledu. Slavoj sice vychází jako relativně slabší soupeř, ale nemyslím si, že to bude procházka růžovým sadem. Bezpochyby to bude náročná série. Z hokejového pohledu by série s Lomnicí byla zajímavější, protože by se jednalo o derby, přijeli by fanoušci z týmu soupeře a atmosféra by byla trošku jiná. My se však teď soustředíme pouze na to, abychom semifinále zvládli.

I tak se dá očekávat dobrá atmosféra?

Na webu jsme spustili kampaň, abychom fanoušky na semifinále přilákali. Podle reakcí by snad mohli dorazit ve velkém počtu. Věřím, že to tak bude a poženou nás za vítězstvím.

Jak se na vrchol sezony těší hráči?

Je to z kabiny cítit. Scházíme se v maximálním počtu. My jako trenéři a vedení máme problém vybrat patnáct lidí, kteří půjdou do utkání. Jsou to příjemnější starosti, než kdyby to bylo naopak. Pro kluky je to samozřejmě horší. Je to vrchol sezony a všichni u toho chtějí být. Kvůli play off hrajeme hokej celý rok!

Rozpis zápasů semifinále play off: HC Jičín - Slavoj LibrecZdroj: HC Jičín