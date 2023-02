Ale ani ty nakonec nestačily a Jičín se mohl radovat z druhého vítězství v semifinálové sérii. „Do utkání jsme vstoupili dobře, domácí jsme vůbec k ničemu nepouštěli a odskočili jsme do většího brankového rozdílu. To nám vydrželo dvě třetiny. Poslední periodu nás postihl neuvěřitelný výpadek a ještě jsme se museli bát o výsledek. To se nesmí stávat! A už vůbec ne v play off. Jsme rádi za druhý bod v sérii,“ zhodnotil jičínský trenér Miloš Kejmar.

2. zápas

HC Frýdlant - HC Autocentrum Jičín 4:5 (0:1, 1:3, 3:1).



Fakta – branky a nahrávky: 3. Havlíček (Capulič, Doubek), 48. Doubek (Chlum, Klinger), 51. Šimůnek (Chlum), 57. Doubek (Klinger, Borecký) – 19. Dvořák (Kloutvor, Řeháček), 26. Hladík (Kollman, Marček), 30. Kollman (Mikolášek, Průšek), 34. Hladík (Kollman), 48. Průšek (Prokop). Rozhodčí: Touš, Liška – Koňák, Serbus. Vyloučení: 9:10. Využití: 3:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 98. Frýdlant: Novák - P. Doubek, M. Klinger, J. Šimůnek, P. Arlt, M. Kolmann - T. Beníšek, P. Capulič, J. Šimůnek, Š. Krebs, F. Havlíček, D. Borecký, F. Chlum, T. Janda, J. Hlister. Jičín: D. Kořínek - A. Řeháček, J. Richter, P. Mikolášek, D. Marček, J. Najman - M. Průšek, L. Kloutvor, E. Dvořák, J. Hladík, M. Žďárský, L. Kollman, V. Sedmík, V. Němec, J. Prokop.

1. zápas

HC Autocentrum Jičín - HC Frýdlant 3:2 s.n. (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0).



Fakta – branky a nahrávky: 13. Hladík (Kollman, Průšek), 51. Hladík (Průšek, Kollman), rozh. náj. Hladík (TS) - 9. Krebs (Kolmann, Janda), 24. Havlíček (Beníšek, Capulič). Rozhodčí: Kaňkovský, Bernat - Grundler, Koňák. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 159. Jičín: D. Kořínek - D. Marček, P. Mikolášek, J. Najman, A. Řeháček, J. Richter, O. Žalud - J. Hladík, M. Průšek, L. Kollman, V. Sedmík, Z. Borovec, L. Kloutvor, E. Dvořák, V. Němec, M. Žďárský. Frýdlant: K. Novák - P. Doubek, P. Arlt, M. Klinger, J. Šimůnek, M. Kolmann - T. Beníšek, P. Capulič, J. Šimůnek, Š. Krebs, F. Havlíček, D. Borecký, T. Janda, J. Hlister.