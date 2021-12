Druhé utkání v řadě na domácím ledě tak pro Jičín dopadlo značně lépe než předchozí s Libercem.První třetina začala velkou šancí domácích, ale Hladík sám před brankou selhal a kotouč poslal jen do betonu brankáře. A přišel trest. Ve hře čtyři na čtyři, po chybě domácí obrany, ujel sám na brankáře Žďánský a překonal Lanka nad rameno. Domácí to, ale neodradilo a v 17. minutě využili přesilovou hru. Tvrdou ranou od modré se prosadil Žalud. Další branku přidal Hladík, který chytře tečoval střelu Žaluda. Domácí zvládli v první třetině otočit skóre na svou stranu.Ve druhé třetině byl k vidění nápor domácích, který skončil jen jednou brankou, když v úniku dva na jednoho nahrál Kollman Průškovi a ten vsítil branku. Poté v přesilové hře vystřelil domácí útočník Prokop, jehož střela se odrazila od brankové konstrukce zpět do hřiště, rozhodčí rozpažil a hra pokračovala. Domácí tlačili soupeře a chtěli odskočit na více než dvoubrankové vedení, ale byli to hosté, kteří potrestali chybu domácích a přečíslení využil Rubeš. Hra od té doby byla nahoru dolů, ale další branka nepadla ani na jedné straně.Třetí třetina začala opět velkou šancí domácích, která nebyla proměněna. Po čtyřech minutách hry se v přesilovce napřáhl od modré Pilař a prostřelil vše co mu stálo v cestě – 4:2 pro domácí. Hosté se ale nevzdávali a o necelé dvě minuty snížil Žďánský, který se prosmýkl mezi obránci a blafákem překonal Lanka. Jičínská odpověď přišla za necelou minutu, Hladík našel před bránou Kollmana, jenž se tentokrát nemýlil a navýšil opět vedení. O dvě minuty později při přesilové hře našel Prokop před bránou Nového a ten nadvakrát překonal svým premiérovým gólem brankáře hostí. Domácí chtěli utkání nadobro rozseknout, ale střelu Richtera, která skončila za zády brankáře, rozhodčí neshledal jako gólovou. V 55. minutě vystřelil přes obránce hostující Horák a jeho přesná střela skončila v síti. O minutu později však stanovil konečné skóre střelou ze strany Kloutvor. Jičín tak vyhrál 7:4 a další víkend ho čekají dva zápasy. „Herní projev mužstva se mi vůbec nelíbil, nepodali jsme ani zdaleka takový výkon, jaký bychom si představovali. Musíme se ve všech směrech zlepšit. Jsme rádi za tři body, ale máme na čem pracovat,“ řekl trenér Jičína Michal Kejmar.