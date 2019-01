Jičín – Odvetné zápasy základní části krajské ligy zahájili hokejisté na domácím ledě proti HC Stadion Vrchlabí.

Jičínský brankář Tomáš Beneš likviduje ve spolupráci s Michalem Klabanem, Janem Starým a Václavem Andělem útok hostí z Vrchlabí. Zítra přijede na stejné místo Nový Bydžov. | Foto: Josef Hlaváček

S druhým celkem tabulky sehráli naprosto vyrovnanou partii a při troše štěstí mohly zůstat doma i tři body.



Co rozhodlo

HC Jičín – HC Stadion Vrchlabí 2:3 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 – 0:1). Hosté vstoupili do utkání velmi aktivně a první dvě minuty Jičín nepustili z obranné třetiny. Po dvou minutách se domácí nadechli a hned první útok zaváněl gólem. „Góól“ si diváci zakřičeli v čase 5:00, kdy přitlačili hosty před jejich branku, po několika nastřeleních se v závaru nejlépe orientoval Kollman a dorazil kotouč do sítě. Radost Jičína bohužel trvala jen dvě minuty. V přesilové hře Vrchlabí se jičínským obráncům nepodařilo uklidit do bezpečí vyražený puk a Bušek vyrovnal. V dalším průběhu třetiny se oba celky snažily o získání vedení, ale obrany a především gólmani byli proti, takže do kabin se šlo za nerozhodného stavu.



V úvodu druhé části musel Jičín čelit přesilové hře, ale po dobré obranné činnosti ji přežil bez úhony. Ve 28. minutě dostal výhodu přesilovky Jičín, po minutě se ale síly vyrovnaly a ve čtyřech se Jičín ujal vedení. Hosté se nastěhovali do útočné třetiny, Novotný jim vypíchl puk, vyhodil ho do střední části, kde se ho zmocnil Hladík, protáhl se do třetiny hostů a jeho střela skončila v síti. Vrchlabí potom zvýšilo tlak a snažilo se o vyrovnání, Jičín naopak dobře bránil a vyrážel k nebezpečným protiútokům. Do konce třetiny oba celky nevyužily po jedné přesilovce, a tak před třetí částí měl jednobrankový náskok Jičín.



Úvod třetí části byl opět ve znamení náporu hostí, obrana Jičína v čele s Benešem v brance, ale všechny šance likvidovala. V 47. minutě Jičín čelil přesilové hře, dostal se pod tlak, ale opět pozorný Beneš zlikvidoval všechny pokusy hostí. Trocha štěstí zmiňovaná v úvodu chyběla v 50. minutě Kollmanovi, který předvedl krásnou individuální akci. Získal puk ve střední části, obešel vše, co mu stálo v cestě, položil si brankáře, ale gólová střela skončila na tyči branky hostí. Jičín potom nevyužil další přesilovou hru a po jejím skončení obrana zaváhala, nedostala kotouč včas ze třetiny a Svoboda pět minut před koncem vyrovnal. Po vyrovnání Jičín přidal na důrazu a výsledkem bylo několik dobrých akcí, ale ani obrana Vrchlabí se nedala zaskočit. V čase 58:53 dostal Jičín výhodu přesilové hry, ovšem skóre se již neměnilo a zápas dospěl do prodloužení.



Jičín začal prodloužení pokračující přesilovkou, kterou nevyužil. Rozhodnout mohl v následující minutě Hladík, jenž se dostal do vyložené šance před prakticky prázdnou branku, byl faulován, rozhodčí však nereagovali a z protiútoku o zisku dvou bodů pro Vrchlabí střelou pod víko rozhodl Filip.

Jičín tedy opět prohrál nejtěsnějším rozdílem po velmi dobrém výkonu. Další body může získat již ve středu navečer, kdy na domácím ledě přivítá Stadion Nový Bydžov, který v prvním utkání porazil po samostatných nájezdech. Začátek v 18.00.



Fakta – branky a nahrávky: 5. Kollman (Kaulfus, Pivinský), 30. Hladík (Novotný) – 8. Bušek (M. Blažej), 55. Svoboda (M. Filip), 62. M. Filip (Svoboda). HC Jičín: Beneš, Šec – Kaulfus, Najman – Novotný, Moucha – Anděl, Starý – Buchar, Křivský – Pivinský, Haken, Kollman – Rybín, Slabý, Hladík – Zörkler, Klaban, O. Mizera – Abel, Mašek, Mácha. Trenéři: Růžička, Pletka. Další výsledky a tabulka na straně 23. ⋌(jj)