Do nové sezony vstoupili také hokejisté Jičína. Ti stejně jako v loňské sezoně nastupují v krajské soutěži v Libereckém kraji. Na úvod je na domácím ledě v repríze loňského finále čekal Turnov, který po velkém boji dokázali 2:1 porazit.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Hlaváček

Utkání začal lépe tým z Turnova, kterému patřilo prvních pár střídání. Pak ovšem domácí začali lépe bruslit, kombinovat a vypracovali si pár slušných příležitostí. Oba brankáři však byli v první třetině bezchybní a do kabin se šlo za bez brankového stavu. Od začátku druhé třetiny měli domácí velkou převahu, kterou se podařilo přetavit v úvodní branku utkání, po průniku Hladíka z levé strany, dorazil do polo odkryté branky Průšek. Ve 33. minutě pak šel za podražení na trestnou lavici hostující Hloušek a domácí v přesilové hře trestali. Po přihrávce Krejčíka tečoval šikovně puk Kollman a brankář Brunát byl bez šance. Jičínští si vypracovali další příležitosti, ovšem ve druhé třetině již branka nepadla. Do třetí třetiny šli domácí s vědomím, že už se nemusí nikam hnát, ovšem hned po půl minutě se nechal zbytečně vyloučit domácí kapitán Nový a mužstvo tak muselo čelit oslabení, které se ovšem povedlo bez větších komplikací ubránit. Hůře však bylo domácím v 48.minutě, kdy po úniku hostujícího hráče, šli na trestnou dva hráči Jičína a nastala tak dvouminutová přesilová hra Turnova. V oslabení však vytáhl klíčový zákrok zápasu ve formě chytající Kořínek, kdy se stihl přesunout k druhé tyči a lapačkou zastavit střelu soupeře. Jičín tedy přestal i toto oslabení a mohl několikrát pečetit vítězství, několikrát se dostal do dobré pozice, ať už ujíždějící Krejčík, nebo Nový, ale brankář Brunát byl proti. V 59.minutě pak přišla naděje Turnova, v podobě branky z hole ujíždějícího Susky.