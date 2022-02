SMUTNÝ REKORD ZLÍNA

Jeho noví spoluhráči mu hned ve druhém duelu ukázali, co je zdobí – špičková defenzíva! Zlínští hokejisté proti Mountfieldu nestíhali, všude byli o krok později, Lvi je tlačili a mačkali. Výsledkem toho je smutný rekord z pohledu posledních Beranů.

V zápase nejvyšší domácí soutěže vyslali vůbec nejméně střel za zápas. Vždyť od začátku druhé třetiny na Novotného mířila pouhopouhá jedna střela. „Ptali jsme se ho jestli nebyl náhodou studenej, ale říkal, že si pro puk dojede i za branku, takže asi v pohodě,“ smál se po zápase útočník Aleš Jergl. Východočeši utkání dovedli k snadné výhře 4:0.

Duel špičkového extraligové týmu s tím posledním ukázal velký rozdíl v kvalitě. A to hosty ještě dlouho držel Michal Kořének. Gólman, jenž normálně nastupuje v druhé lize si sice na extraligové tempo v první třetině zvykal, ale od druhé dvacetiminutovky předvedl fantastický výkon a byl to právě on, kdo zachránil Zlín od debaklu.„Podal vynikající výkon. Těch gólů jsme mohli dát víc, kdyby jsme byli trošku rychlejší a ostřejší, ale i tak jsme moc rádi, že jsme vyhráli,“ hodnotil duel hradecký kapitán Radek Smoleňák, který si v zápase připsal gól, když v první třetině dělovkou trefil šibenici zlínské branky.

Spokojený s body byl samozřejmě i hradecký kouč, ačkoliv ve hře svých svěřenců nedostatky našel. „Pomohli jsme si rychlým gólem, jenže poté jsme nějaké situace přehrávali a nedařilo se nám proměňovat šance. Rozhodně je na čem pracovat, ale povinné body máme,“ poznamenal Martinec. Už v pátek čeká jeho družinu zápas na ledě lídra z Třince.