Jičín – Ve středu pokračovala krajská liga mužů dalšími zápasy. Mužstvo HC Jičín hostilo na svém ledě celek SK Třebechovice a po dramatickém průběhu ztratilo dva body v samostatných nájezdech. V nich se trefil pouze hostující Hubáček. Jičín tak získal jeden bod.

BK Nová Paka – HC Wikov Hronov 4:5 (1:2, 2:1, 1:2). Branky a nahrávky: 1:32 Hloušek (Nádvorník, Hric), 25:47 Ukhin (T. Kadeřábek, Spal), 27:22 Hric (Nádvorník), 41:58 Hric (Nádvorník, Spal) – 17:11 Knížek (Jurča), 19:28 Knížek (Franců), 30:04 Knížek, 43:32 Fišer (Šejnoha, Petr), 59:28 Dostál (Glos). Rozhodčí: Veinfurter – Dudadík, Kubišta. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 107. BK Nová Paka: Škop (Abrahám) – Spal, Štěpán – Pour, Kulhánek – Jebavý, V. Plecháč – Vondrlík, J. Kadeřábek, T. Kadeřábek – Zvolenský, Šuvara, Ukhin – Hloušek, Nádvroník, Hric – Richter, Havelka, P. Plecháč.

Hokejisté Nové Paky přivítali Hronov. Do utkání domácí nastoupili poprvé v sezóně na čtyři útoky a kvůli nedoléčenému zranění bez kapitána a opory první řady Jana Vondrlíka.



V průběhu utkání musel navíc pro bolesti odstoupit bojovník Jakub Šuvara. I to bylo na hře týmu podstatné. Zmiňované změny po derby utkání očekávané zlepšení nepřinesly, Nová Paka prohrála 5:4.



O další body bude Jičín bojovat v neděli 23. října, kdy zajíždí právě na nejvzdálenější stadion do Hronova. Utkání začíná v 17.00 hodin. Odjezd autobusu s hokejisty je ve 14.10 hodin od zimního stadionu.



Tým BK Nová Paka cestuje rovněž v neděli 23. října na led Nového Bydžova. Zápas zde startuje v 17.00 hodin. (jj, re)

HC Jičín – SK Třebechovice p. O. 6:7 po sn. (1:3, 5:2, 0:1 – 0:0, 0:1). Branky a nahrávky: 6. Chaloupka (Vajsejtl), 29. Mikolášek (Vondráček), 32. Vondráček (Kollman), 37. Vondráček, 39. Klaban (Kysela, Weiss), 39. Nový (Kollman) – 17. Wolf (Kostka, Hubáček), 19. Junek (Hubáček), 20. Dostál (Wolf, Hubáček), 26. Kudr, 40. Dostál (Hubáček, 57. Kostka (Hubáček) 65. Hubáček SN. Rozhodčí: Petr – Roischel, Bednář. Vyloučení: 6:7

Využití: 1:3. V oslabení: 0:0. HC Jičín: Beneš, Pivrnec – Houser, Zörkler – Chaloupka, Mikolášek – Arlt, Boček – Bým – Weiss, Klaban, Žďárský – Nový, Vajsejtl, Kollman – Borovec, Kysela, Vondráček – Němec, Mizera, Chvalovský. Trenéři: Pletka, Růžička.

Diváci: 235.