Nová Paka – Přijďte na hokej:

Ilustrační foto | Foto: Foto: DENÍK/Michal Bílek

V rámci soustředění královéhradeckého týmu v Nové Pace bude ve středu 29. prosince sehráno na zdejším zimním stadionu utkání extraligového dorostu předních českých týmů, HC VCES Hradec Králové – HC Bílí Tygři Liberec. Zítřejší utkání začíná ve 14.30.



“Domácí“ Hradec Králové opanuje první místo v náročné soutěži. Za jeho barvy nastupuje novopacký odchovanec Petr Pilař, který se po letech snažení konečně dostal do základní sestavy týmu. Jeho forma jej určila do zahajovací sestavy první elitní formace. Tým koučuje syn Miloše Říhy.



Novopačtí hokejisté zítra odehrají další utkání nadstavbové části krajské ligy mužů. Od 18 hodin se představí v Třebechovicích p. Or., odjezd v 15.45. Hned po Novém roce hraje 2. ledna Nová Paka v Novém Městě.⋌(bš)