Skvělá premiéra Nečase v brance. Na body z Prostějova ale výkon gólmana nestačil

Domácí hokejisté od úvodních okamžiků zápasu doháněli náskok soupeře, který navíc v závěru prostřední části narostl na dvoubrankový. I přes herní převahu a hromadu šancí se papírovému favoritovi nepodařilo ztrátu smazat a z duelu vyšel bodově naprázdno.

Chance liga, 32. kolo

HC Stadion Vrchlabí – HC Slovan Ústí nad Labem 3:4

Severočeši si nemohli vysnít lepší vstup do zápasu, když je už po 70 vteřinách hry poslal z brejku do vedení T. Urban. Následovaly šance na obou stranách, při nichž svůj um prokazovali gólmani Soukup s Cikánkem. Až v polovině 17. minuty se skóre měnilo podruhé. Matýs z rohu kluziště našel před brankou volného Pochobradského a jeho zakončení bylo dostatečně pohotové – 1:1.

Fanoušci vrchlabského StadionuZdroj: Anton MartinecStejný hráč mohl z velké šance o pár okamžiků později stav dokonale otočit, další branky ale padaly až po uplynutí poloviny zápasu.

Nejprve hosté udeřili po pohledné akci a vyšachování vrchlabské obrany, o dvě minuty později ale při další přesilovce tečoval Matýsovu pobídku gólově Chrtek – 2:2.

Tohle už měl být moment, který dění v utkání zlomí. Jenže nestalo se tak. Uběhlo totiž pouhých 17 (!) vteřin, za brankou domácí prohráli boj o puk, ten Tůma poslal před Soukupa a tam si na šanci počkal obrovitý T. Urban – 2:3. Aby toho nebylo málo, v čase 37:41 naprosto jednoduše přidal čtvrý úspěch Slovanu Bláha a s horaly to nevypadalo vůbec dobře.

V závěrečné periodě si domácí dokázali vytvořit tlak, obrovské šance ale zahazovali. Až v 55. minutě konečně protlačil puk do brány Voženílek a v té době snad každý vrchlabský fanoušek věřil v další gól v ústecké síti.

Nápor však přibrzdilo vyloučení P. Urbana a ve zbylých dvou minutách už Stadionu nepomohla ani hra bez brankáře. Slovan tak Východočechům oplatil porážku z vlastního ledu a v tabulce si polepšil na aktuální jedenáctou pozici.

Fakta – branky a asistence: 17. Pochobradský (Matýs, Chrtek), 34. Chrtek (Matýs, Nedbal), 55. M. Voženílek (Heřman, Nedbal) – 2. Urban (Trefný, D. Tůma), 32. Severa (T. Čermák, Vacík), 34. Urban (D. Tůma, Trávníček), 38. Ondřej Bláha (M. Tůma, Záruba). Rozhodčí: Pilný, Kvetoň – Roischel, Horažďovský. Vyloučení: 1:4. Využití: 2:0. Diváci: 671. Třetiny: 1:1, 1:3, 1:0.

HC Stadion Vrchlabí: J. Soukup (O. Štěpánek) – Linhart, T. Jelínek, Kajínek, Oliva, M. Voženílek, Nedbal, T. Kynčl – Matýs, P. Urban, Mrňa – Pochobradský, Chrtek, Koffer – M. Machač, T. Kaut, T. Zeman – Heřman, Herčík, D. Chalupa.

HC Slovan Ústí nad Labem: L. Cikánek (Hamalčík) – Vl. Brož, Mareš, Trefný, Kottek, Záruba, Vacík, L. Chalupa – Milfait, Vrdlovec, Š. Bláha – Trávníček, T. Urban, D. Tůma – M. Tůma, Grim, O. Báha – Bernat, T. Čermák, Severa.

Ohlasy trenérů

Martin Koudelka (HC Stadion Vrchlabí): „My se pořád chválíme za dobré bruslení, za střelbu, ale za mě je to zase blamáž. Na soupeře jsme byli připravení, věděli, co máme hrát, jenže díky individuálním chybám dostáváme zbytečné góly, které nás pak stojí zápas. Už to přestává být sranda, mně se tohle nelíbí. Budeme muset tyto věci řešit s hráči, protože někteří to stále neberou vážně. Řekneme si, že budeme hrát tvrdě do branky, víme že Ústí hraje na brejky a necháme si je ujet čtyřikrát do úniku. To je prostě nepřípustné. Opravdu nevím, jak se tohle může stát. Uděláme si veškeré rozbory a nic z toho. Tahle sezona je důležitá, musíme hrát pro fanoušky, sponzory a všechny v tomto klubu. Kdo nebude chtít hrát srdcem jako ostatní, bude mít se mnou problém.“

Jaroslav Roubík (HC Slovan Ústí nad Labem): „Zápas byl určitě těžký, Vrchlabí bylo favoritem a hrálo dobře. Domácí do utkání dobře nastoupili, výborně bruslili a napadali. V první třetině jsme vůbec nevěděli, že tu jsme. Výsledkově se nám ale ta třetina povedla, když to bylo 1:1. Od toho jsme se odpíchli a rozhodla druhá část. Myslím si, že tam bylo šancí na obou stranách stejně, ale my jsme měli lepšího brankáře a hokej se hraje na góly. I přes velký tlak Vrchlabí, které v závěrečné třetině znovu dobře bruslilo a bylo silné, jsme to ubránili a vezeme domů cenné tři body.“

Další výsledky 32. kola: Litoměřice – Prostějov 5:3, Jihlava – Kolín 3:2, Vsetín – Benátky nad Jizerou 3:1, Poruba – Frýdek-Místek 3:4 po prodloužení, Slavia Praha – Sokolov 3:5, Kadaň – Šumperk 0:5 kontumačně.

Program 33. kola – pondělí 3. ledna, 17.30: Havířov – Vrchlabí, Benátky nad Jizerou – Poruba. 18.00: Prostějov – Slavia Praha, Sokolov – Třebíč, Ústí nad Labem – Litoměřice, Šumperk – Jihlava, Kolín – Vsetín, Frýdek-Místek – Přerov.

Aktuální tabulka



1. Litoměřice 31 22 3 1 5 120:77 73

2. Třebíč 30 19 4 2 5 97:58 67

3. Vsetín 31 21 0 3 7 118:69 66

4. Jihlava 32 19 2 1 10 122:86 62

5. Sokolov 31 16 3 2 10 104:78 56

6. Prostějov 31 17 2 1 11 108:83 56

7. Vrchlabí 31 12 6 1 12 90:86 49

8. Slavia Praha 30 14 3 0 13 103:88 48

9. Frýdek-Místek 32 13 1 6 12 101:100 47

10. Kolín 31 13 3 2 13 89:93 47

11. Ústí nad Labem 32 11 4 5 12 90:101 46

12. Šumperk 31 11 3 6 11 107:98 45

13. Přerov 29 12 3 2 12 87:72 44

14. Poruba 30 10 3 6 11 90:87 42

15. Benátky n. J. 31 12 0 2 17 75:83 38

16. Havířov 31 6 3 3 19 71:100 27

17. Kadaň 48 0 0 0 48 26:239 0 *



* Kadaň odstoupila ze soutěže a automaticky sestupuje. Všechna její utkání byla kontumavána výsledkem 5:0 ve prospěch soupeřů.