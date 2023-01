Hvězdná posila do konce sezony, Hradec získal zkušeného Kanaďana Wereka

Co slíbil, to dodržel. Generální manažer Mountfieldu Hradec Králové Aleš Kmoníček už dopředu avizoval, že intenzivně pracuje na posílení týmu do konce sezony o jednoho zahraničního hráče. A hned během soboty klub z východu Čech oznámil příchod kanadského útočníka Ethana Wereka.

Ethan Werek dokázal získat extraligový titul s Třincem.. | Foto: Deník/Vladimír Pryček