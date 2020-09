Důkaz? Umístění v letošní Zlaté hokejce, v proslulé anketě, již počtvrté v řadě ovládl bravurní technik a střelec David Pastrňák.

Hronek skončil desátý, nejlepší ze všech obránců. Před ním se umístilo sedm útočníků a dva brankáři. Borci hrající na těchto postech to mají v podobných hlasováních jednodušší, jsou nejvíc vidět.

„Filip je nejlepší český bek v Americe i v reprezentaci,“ potvrdí výsledek Zlaté hokejky Vladimír Růžička, trenér Mountfieldu.

Proto bylo jasné, že bude o dvaadvacetiletého zadáka v Evropě zájem. V Česku se do hry snažil vstoupit především zámožný Třinec, který Pardubicím odloudil odchovance Filipa Zadinu, Hronkova spoluhráče z Detroitu.

V kabině každý den

Jenže u Hronka neuspěl, bek měl od začátku jasno, že chce hrát za svůj klub. „Měl jsem nastavené, že Hradec je číslo jedna a nic víc jsem neřešil,“ netají. „S Filipem jsme byli dohodnuti prakticky hned,“ potvrdil manažer Kmoníček.

Jasné to bylo také z hráčova přístupu. Přestože neměl ještě povolení trénovat s mužstvem, prakticky denně se ukázal na zimáku. Se spoluhráči byl v kontaktu, připravoval se však individuálně.

„Bylo to dlouhé,“ připomene, že poslední zápas absolvoval za mořem v březnu. „Ale mně nedělá problémy trénovat, i když vlastně nevím, kdy se zase začne hrát. Dělám to pro sebe, abych se zase posunul,“ vykládá.

Ale nejen pro sebe – samozřejmě i pro týmy, v nichž působí. Detroit je teď vzdálenější (NHL by měla začít podle posledních zprávy v prosinci, hráči by se měli hlásit dva týdny před tím), zato Mountfield je aktuální.

Poukazuje na kvalitu týmu

Hronek s ním má vlastně jednoduché plány. „Hlavně chci, aby se vyhrávalo. A je mi nějak jedno, jak to bude,“ usmívá se. „Myslím, že jsme silní, vždycky to tady tak bylo. Kádr je dobře poskládaný, na papíře vypadá dobře. Ale na papír se nedá spoléhat,“ dodá. „Myslím, že bychom neměli být alibisté a říct, že chceme být ve čtyřce, i když je v extralize hodně silných soupeřů. Bude to těžké, ale kvalitu na to máme.“

On sám by měl být zásadním článkem. V zámoří se vypracoval, pokroky jsou na něm vidět každé léto, kdy chodí na led s Hradcem. Je vidět, že se z hubeného zelenáče stal elitní zadák.

„Získal jsem zkušenosti, něco jsem už odehrál. Právě herní praxe vás posouvá dopředu. Ale jinak se snažím být pořád stejný,“ popisuje.

Zápasy mu chyběly

Na ledě to v překladu znamená: Výborné bruslení, šikovná rozehrávka, perfektní střela. Dozajista bude koučem Růžičkou využíván v přesilovce, která je dlouhodobě hradeckou nemocí.

„Trénoval jsem dost, ale zápasy mi chybí,“ připomene, že kvůli vysoké pojistce absolvoval pouze jedno přípravné utkání v Karlových Varech. „Dřív jsem míval začátky pomalejší, ale zlepšuje se to,“ navnadí vzápětí fanoušky Mountfieldu.

To je dobrá zpráva. I když bude Hronek v Hradci pouze část sezony, může se stát klíčem k úspěchu. Start do extraligy bude při její předpokládané vyrovnanosti velmi důležitý.