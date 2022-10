Místo povinných výher zklamání. Vrchlabí ztratilo náskok, Hronovští kupili chyby

Pravda, mělo jich být 11, druholigové Vrchlabí si ale domácí duel s Řisutami nezahraje. Odložit jej donutila porucha rolby.

Hokejisté Hronova zatím na vlastním ledě tápou.Zdroj: Zdeněk ŠulcVe druhé lize tak bude mít z krajských rivalů napilno jen tým Hronova. Na jeho led dorazí hokejisté Slovanu Ústí nad Labem a nutno přiznat, že loňský účastník Chance ligy přijede v roli favorita. Wikov v dosavadních čtyřech kolech dokázal uhrát již čtyři cenné body, když jeden přivezl z Benátek nad Jizerou, tři z ledu pražské Kobry.

Doma to ale svěřencům trenéra Šošnikova nelepí. Hronovští nejprve před vlastním publikem schytali debakl 0:9 od Příbrami, aby si z jejich arény naposledy odvezl hladkou výhru i Cheb (5:1).

Nepříjemnou domácí bilanci by tak Wikov rád přerušil dnes proti Severočechům, zápas startuje tradičně v 18 hodin.

Program 5. kola – středa 18.00: Hronov – Ústí nad Labem, Příbram – Chomutov, Děčín – Letňany, Klatovy – Tábor, Kobra Praha – Mostečtí Lvi, Jablonec nad Nisou – Benátky nad Jizerou. 19.00: Cheb – Písek. Utkání Vrchlabí – Řisuty bylo odloženo.

Tabulka skupiny ZápadZdroj: denik.cz

Živo bude večer také v Krajské lize Královéhradeckého kraje. Ta odstartovala třemi duely v neděli a dnes je v plánu kompletní program druhého kola. Možná největším šlágrem bude souboj Trutnova s Novým Městem nad Metují. Kádry obou rivalů prošly v létě řadou změn a soupeři by nyní rádi dokázali, který z nich že posílil lépe.

Dvorský azyl Spartaku svědčí. Vyhráli i Bruslaři, zmrtvýchvstání předvedli Draci

Loni druholigoví Bruslaři z Nové Paky půjdou v roli favorita do souboje s Třebechovicemi pod Orebem, do Náchoda ve stejném rozpoložení dorazí celek Nového Bydžova, který se taktéž může pochlubit značně posílenou sestavou.

Punc derby bude mít závěrečný souboj Opočna s Jaroměří. Mezi oběma městy je vzdálenost pouhých dvaadvaceti kilometrů a na krátkou cestu se hosté vydají pro tři body. Domácí v prvním kole odpočívali, proti tradičnímu soupeři by se jim jakýkoliv bodový zisk rozhodně hodil.

Program 2. kola – středa 18.00: Nová Paka – Třebechovice pod Orebem, Náchod – Nový Bydžov, Trutnov – Nové Město nad Metují, Opočno – Jaroměř.

Pavlík před výjezdem sezony do Berlína: Všichni očekáváme, že to bude velké

Že bylo v úvodu článku zmíněno 10 krajských mužstev a dosud jich je pouze devět? Je to tak. Jako desátí v 19.30 vyjedou na led hokejisté Mountfieldu HK. Ty čeká v hale berlínského Eisbärenu pátý skupinový duel Ligy mistrů a pokud si Hradečtí připíšou vítězství, ať už za tři nebo dva body, získají jistotu postupu do play off prestižní evropské soutěže.