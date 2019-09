Důvod je jednoduchý. Jeho otec Jiří je totiž vedoucí mužstva. Bek Detroitu Red Wings tak byl svědkem několika přípravných zápasů bruslařů. Jak se mu tým trenéra Aleše Půlpána před startem nové sezony jeví?

V Nové Pace se připravují na druholigovou sezonu. Měl jste možnost poznat tým, některé hráče?

Většinu hráčů znám, s některými jsem hokejově vyrůstal. S jinými jsem se potkával na zimáku, protože hráli v jiných kategoriích.

Na kterých přípravných zápasech Nové Paky jste byl , jak se vám líbily?

Viděl jsem čtyři zápasy, Vrchlabí, Kolín, Trutnov a Dvůr. Všechny byly vyrovnané s těsnými výsledky, hrané s nasazením a bojovností. Z mého pohledu jsou výsledky příjemným překvapením, uvidíme jestli to kluci potvrdí v lize. Přece jen je Nová Paka nováčkem.

V čem se tým z vašeho pohledu potřebuje ještě zlepšit, co vše by měli udělat jak hráči, tak i realizační tým, aby vstup Nové Paky do druhé ligy byl nejen důstojný, ale aby dokázal potrápit i favority?

Tým musí zlepšit přesilovky, oslabení a také vstupy do zápasů, to si myslím, že je zatím největší problém.

Měl jste během léta nějakou vlastní přípravu na nadcházející sezonu?

Trénoval jsem se svým kondičním trenérem Jardou Svobodou. Na led jsem chodil s Mountfieldem a Novou Pakou. Byl jsem s Tomášem Noskem na kempu v Rakousku se skupinou Arrows.

Jaké máte očekávání od vaší další sezony?

Očekávám, že sezona bude úspěšnější než ta minulá. Poctivě jsem se připravoval, tak doufám, že se nový ročník povede mně i týmu.

Co vše se odehraje po vašem příletu, v přípravném kempu jak to tam probíhá?

Kemp začíná v tréninkovém centru v Traverse City, kde se trénuje pět dní. Pak se vracíme do Detroitu, kde pokračuje příprava a začínají přátelská utkání.

Co je pro vás z toho nejtěžší, musíte se ještě nějak adaptovat, nebo se vracíte do svého? A na co se naopak těšíte?

Musím si zvyknout na časový posun. Bude to moje čtvrtá sezona v zámoří ve stejné organizaci, takže se vracím do známého prostředí. Jako každý hráč se moc těším na zápasy.

Máte v týmu spoluhráče, kteří jsou zároveň vašimi dobrými kamarády, se kterými si vyrazíte i někam posedět, nebo jsou vaše vztahy spíše pracovní?

Je to asi jako všude. Více se scházíme s mladšími spoluhráči. Ti starší mají své rodiny a děti, tak se věnují více jim. Celkově je parta v kabině výborná.

Co popřejete novopackému hokeji do nové sezony?

Přeji Nové Pace, aby se dařilo herně i výsledkově a podařilo se postoupit do play off. Aby chodilo hodně diváků, kteří budou za svým týmem stát a vytvoří skvělou atmosféru. Divákům přeji úspěšnou sezonu.

Petr Čepek