Odchovanec hradeckého hokeje patří k nejtalentovanějším českým obráncům současnosti. Jednadvacetiletý zadák se v průběhu sezony prosadil v NHL, probil se do sestavy Detroitu, kde upoutal. Fanoušci mu hned dali přezdívku HEROnek. „Chodí proti nejlepším útočníkům soupeře, tahle liga přitom pro mladé obránce není jednoduchá. Spoustu mladých útočníků má důležitou roli, ale jen pár takových je v obraně,“ chválil ho Jeff Blashill, kouč Red Wings.

V národním týmu by měl Hronek patřit ke klíčovým hráčům. Má tvrdou střelu, využitý bude na přesilovkách. V zámoří nabral sebevědomí, i teď v přípravě se mu dařilo. „Od začátku sezony se zlepšuju,“ prohlásil Hronek, který si zahrál užna loňském MS v Dánsku.

Jan Kolář

Pardubický odchovanec je dlouholetým členem zadních řad národního týmu. Aktuálně je nejstarším hráčem na soupisce české reprezentace pro turnaj v Bratislavě.

Dvaatřicetiletý obránce prožije pátou velkou akci s národním mužstvem. Jedná se o jeho čtvrtý světový šampionát, kromě toho startoval i na zimní olympiádě. Na medaili ovšem zatím nedosáhl. O to větší motivaci bude mít nyní na Slovensku.

Kolář, jenž zakončil svou sedmou sezonu v KHL, musel vynechat část ročníku kvůli zranění. I v národním týmu budou trenéři spoléhat na jeho defenzivní schopnosti. Hlavně neinkasovat.

Ještě před odchodem do zahraničí získal s Pardubicemi dva mistrovské tituly. Slavil v letech 2010 a 2012.

Petr Zámorský

Po letech strádání šestadvacetiletý obránce zažil v Hradci vydařený rok, což mu vyneslo i pozvánku do reprezentace. V letošní sezoně objel všechny turnaje Euro Hockey Tour. Účastník tří světových šampionátů ale na Slovensku ještě nemá nic jisté. Čeká, jestli bude dopsán na soupisku.

Tomáš Zohorna

Spoluhráč Koláře z ruského Chabarovsku už v KHL uzavřel čtvrtou sezonu. A přidá i další, zástupci Amuru se s ním dohodli na další spolupráci. Teď se ovšem soustředí na světový šampionát.

Na něm se představí už potřetí. Trenér Říha ho dopsal na soupisku včera před prvním duelem proti Švédsku. Do Bratislavy odjel i jeho bratr Hynek, jenž hrál za mládežnické výběry Hradce Králové a během sezony 2016/2017 krátce hostoval v Pardubicích.

Tomáš Zohorna má na Pardubice krásné vzpomínky. Vstoupil zde do velkého hokeje a stejně jako Kolář potom dvakrát na východě Čech vyhrál extraligu.

David Tomášek

Třiadvacetiletý útočník může prožít na světovém šampionátu premiéru. Fanoušci Dynama si ho velmi dobře pamatují, v Pardubicích strávil tři sezony. Nyní má za sebou první ročník ve finském celku JYP Jyväskylä.

Tomášek zvolil při cestě do dospělého hokeje odlišnou cestu. Odchovanec Sparty hrál v zámořských soutěžích, potom zamířil do Pardubic a po třech letech se vydal do Finska. V této sezoně pravidelně objížděl reprezentační srazy, teď může přijít bonus.

Miloš Říha

Šedesátiletý trenér převzal před touto sezonou českou reprezentaci. Teď s ní zažije první vrchol. V Bratislavě, kde trénoval místní Slovan. Kromě toho si velké jméno udělal v Rusku, kde vedl Spartak Moskva, Atlant Mytišči, Petrohrad a Omsk. Na tuzemské scéně je známá především jeho pardubická kapitola. Na východ Čech se poprvé přesunul z Přerova v roce 1996 a hned v první sezoně se dostal s Pardubicemi do semifinále. Po třech ročnících Říha zamířil do Karlových Varů, ale do Dynama se ještě celkem čtyřikrát vrátil. Naposledy vedl Pardubice v sezoně 2014/2015.



Český tým získal medaili na MS naposledy v roce 2012. „Když splníme, co si říkáme každý den, zdravotní stav bude v pořádku a přijde k nám troška štěstíčka, tak tu šanci máme,“ řekl trenér Říha před šampionátem. Jak se mu povede v Bratislavě?