/ROZHOVOR/ V 79. minutě během početní výhody vybojoval s Kevinem Klímou puk u mantinelu, najel si do mezikruží a přesnou ranou odšpuntoval obrovskou hradeckou radost. Mountfield po střele Olivera Okuliara poprvé v historii postoupil do extraligového finále. Navíc proti Vítkovicím zvládl rekordně dlouhou sérii, ve které vedl už 3:0 na zápasy, Ridera dokázala srovnat krok, ale Lvi se přece jen do boje o titul prokousali.

Hradecký útočník Oliver Okuliar se raduje z branky, která poslala Východočechy do finále. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Jak vnímáte, že píšete historii hradeckého hokeje?

Jsem za to rád. Celý klub a všichni lidi okolo hokeje si to zaslouží.

Vaše životní branka?

Je mi dvaadvacet let a uvidíme, kde budu ještě hrát. Nesmírně si jí vážím a určitě bude v mém srdíčku dlouho.

Hradec to dokázal. Poprvé! Vstupenku do finále zařídil v prodloužení Okuliar

Co jste cítil po rozhodujícím gólu?

Jak říkám, byl jsem rád. Člověk už nemá moc sil, šance také nebyly a je to pouze o takové střele. Padlo mi to tam.

Vypadáte unaveně, převládá obrovská radost alespoň uvnitř?

Je jasné, že tam únava je. Beru to však s pokorou, než abych nějak hodně jásal, protože na nás čeká ještě jedna série. Vítkovice si zaslouží uznání za to, jak hrály a jak se do série vrátily.

Bylo semifinále takové, jaké jste čekali?

Už před ním jsme věděli, že bude vyrovnané. A fifty fifty to bylo až do posledního zápasu.

Rozhodlo sedmé utkání i to, že soupeř proměnil pouze jednu přesilovku ze čtyř, vy jste naopak byli stoprocentní?

Oni hráli přesilovky lépe během celé série a i si s nimi pomáhali. Nám se to povedlo pouze v jednom zápase, nehráli jsme to bůh ví jak, ale jak vidíte, dali jsme z toho nakonec vítězný gól.

Bylo opravdu tak těžké v sérii překonat gólmana Stezku?

Ano, bylo. Má podepsaný kontrakt v NHL a zaslouženě. Ale skvěle chytal i náš brankář. Oba dva jsou velký gólmanský kalibr.

Hokejisté Hradce Králové slaví historicky první postup do extraligového finále.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Museli jste za hlavu hodit i prohru v nejdelším zápase českého hokeje.

Nikdy není jednoduché, když domů přijdete v půlnoci nebo ještě později. My navíc prohráli, takže jste bez energie a navíc vás žere prohra. Klobouk dolů před každým, jak si sáhl na svoje dno.

V přepočtu na čas jste odehráli více jak devět zápasů, jak být do další série fit?

Jsme na tom podobně jako Třinec. Také měl sérii na sedm zápasů. Bude to náročné, ale pořád je to play off. Věřím, že se s tím popereme.

Ve finále vás čeká Třinec, co vás ve spojení s ním napadne?

Mě asi Daniel Voženílek, protože mě zranil. Jinak je to urputný tým, výborný do defenzívy. Tři mistrovské tituly v řadě.