Začátek zápasu výrazně ovlivnilo čtyřminutové vyloučení Holíka po zásahu vysokou holí. Mountfield nabídnutou výhodu nepohrdl. Blain našel na levé straně volného Lva, který dělovkou mířil přesně do šibenice.

Východočeši měli i po zbytek první periody více ze hry, ale solidně chytajícího Furcha podruhé překonali až v 36. minutě. Lalancette si pohrál s Ďalogou, puk poslal na volného Jergla, který trefil přesně pod břevno. Lvům vyšel vstup i do třetí třetiny. Ve hře čtyř proti čtyřem ujel slovenský útočník Okuliar a po bekhendové kličce zvýšil na 3:0.

Kometa sice na začátku 47. minuty dokázala zásluhou Fleka snížit, domácí tým byl však v neděli k neporažení. Třígólové vedení mu totiž vrátil Lalancette, který využil přesné nahrávky od Smoleňáka. Tři a půl minuty před koncem ještě neproměnil Zachar trestné střílení. Diváci v ČPP aréně se i tak páté hradecké branky dočkali, když se v závěru podruhé v zápase prosadil Jergl a uzavřel tak gólový účet. Domácí diváci si pak s chutí zazpívali známou píseň Pátá a před reprezentační pauzou domů museli odcházet spokojeni.

Ohlasy - Petr Svoboda (Hradec Králové): "Do zápasu jsme dobře vstoupili, v úvodu jsme si pomohli přesilovou hrou a začali si věřit. Ve druhé třetině jsme dobře otáčeli hru, dařilo se nám vyhrávat osobní souboje a měli jsme spoustu šancí. Bohužel jsme z nich vytěžili jenom jednu branku, ale ve třetí třetině nám to tam napadalo a kluci se uklidnili. Zápas zvládli, odpracovali od prvního do posledního a patří jim velký dík."

Martin Pešout (Kometa Brno): "Zápas pro nás začal hodně smolně, hned po prvním vhazování jsme přišli o Vincoura, který dostal na střídačce pukem a musel odstoupit. Při prvním zásahu v pásmu jsme navíc udělali faul na čtyři minuty, který domácí využili. To udalo ráz celého zápasu a táhlo se to s námi až do konce. Hradec jsme pouštěli do brejků, což je proti takovému týmu smrtící. Dostali jsme zbytečné góly a domácí si závěr pohlídali."