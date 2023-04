Vítkovice! Tak zní další jméno soka hokejového Hradce Králové v semifinále extraligy. Tým z Ostravy zažívá po výrazném posílení kádru výbornou sezonu, Východočeši se ho však bát nemusí, protože na něj umí. V základní části ho přemohli třikrát ze čtyř pokusů. Předčí ho i v play off a zažije tak město na soutoku Labe a Orlice poprvé v historii velké extraligové finále?

Útočník Vítkovic Peter Mueller (v modrém) může být pro Hradec velkou hrozbou. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Ještě nikdy se Hradec s Vítkovicemi ve vyřazovací části nepotkal. Přišlo to až v desáté sezoně mezi elitou a hned jde o velkou věc, protože se bude hrát už Petr Svoboda, asistent trenéra.Zdroj: Mountfield HKsemifinále. Jako mírný favorit do série budou vstupovat Ostravané, kteří skončili po základní části na druhém místě a ve čtvrtfinále porazili brněnskou Kometu. Hradec je ale v laufu, navíc má s týmem trenéra Miloše Holáně pozitivní bilanci. V posledních dvou sezonách odehrály oba týmy osm vzájemných duelů a hned v šesti případech se radovali Lvi. „Play off je jiná soutěž. Je to dobré na psychickou pohodu, když víme, že jsme je dokázali v sezoně porážet a nemáme to 0:4. Klukům to určitě pomůže a dodá i trochu sebevědomí,“ věří Martincův asistent Petr Svoboda.

Vítkovice ve čtvrtfinále vyzráli na Kometu Brno 4:2 na zápasy. Hradci se podařilo skolit 4:1 liberecké Tygry. „Hodně těžká série, Liberec má hodně zkušených hráčů. Potvrzoval kvalitu každý zápas, myslím, že v náš prospěch hrálo to, že oni měli v nohách pět těžkých zápasů s Plzní. Díky tomu jsme měli lepší pohyb, dokázali jsme je dostat pod tlak, vytěžit z toho branky a být o ten gól vždy lepší,“ ohlédl se Svoboda.

Termíny semifinále play off 2023



1. zápas – 4. dubna, úterý: Vítkovice – Mountfield HK (17.30)

2. zápas – 5. dubna, středa: Vítkovice – Mountfield HK (17.30)

3. zápas – 8. dubna, sobota: Mountfield HK – Vítkovice (17.00)

4. zápas – 9. dubna, neděle: Mountfield HK – Vítkovice (16.00)

přip. 5. zápas – 11. dubna, úterý: Vítkovice – Mountfield HK

přip. 6. zápas – 13. dubna, čtvrtek: Mountfield HK – Vítkovice

přip. 7. zápas – 15. dubna, sobota: Vítkovice – Mountfield HK

Od včerejšího večera bylo o semifinálovém soupeři Mountfieldu jasno, když Třinec vyřadil Spartu, což znamená, že se Oceláři ve druhé sérii utkají s Pardubicemi. „Všechny hokeje jsme samozřejmě průběžně sledovali, abychom se z toho mohli poučit a něco okoukat. Jsme rádi, že se nikde nehrál sedmý zápas a už teď se připravujeme na Vítkovice,“ říká Svoboda.

Volno skončilo, přípravy se rozjely.Zdroj: Mountfield HK

„Přípravy začaly dnes. Nic jiného oproti normálu se neděje,“ usmívá se Svoboda a k Vítkovicím dodává: „Teď už tam není žádný slabý soupeř. Oni jsou silovým týmem, který má navíc hodně kvalitních individualit. Myslím, že to bude hodně těžký protivník.“

Lvi mají stejně jako po základní části před sebou delší pauzu, když se první duel na ledě soupeře bude hrát až v úterý. „Kluci doléčili nějaké šrámy, které po té sérii prostě jsou. Týden přijde vhod, můžeme se dobře připravit, vypilovat náš systém a odstranit chyby, kterých jsme se dopouštěli,“ myslí si Svoboda.

A kdo podle něj bude favoritem? „Když to budeme brát podle základní části, Vítkovice skončily druhé a jsou tedy mírným favoritem, ale myslím si, že jsme rovnocenným protivníkem a budeme to chtít dokázat i na ledě. Hraje se o medaile, každý chce postoupit do finále, věřím, že každé střídání necháme na ledě maximum,“ uzavřel hradecký asistent.

Hvězdy soupeře

1. Peter Mueller

Hlavní ofenzivní síla Vítkovic. V letě přišel z Brna. Teď pomohl Kometu vyřadit ve čtvrtfinále, když v posledních dvou duelech vždy zaznamenal vítěznou branku. Čtyřiatřicetiletý Američan si v šesti zápasech play off připsal šest kanadských bodů (3+3). Na jeho umění je postavena ofenzivní síla Ridery. Nebezpečný bude především v přesilovkách.



2. Roberts Bukarts

Další nebezpečný cizinec, který nastupuje v jedné formaci právě s Mullerem. Během základní části nastřádal 47 kanadských bodů, což mu vyneslo páté místo v produktivitě. Proti Brnu přidal tři vstřelené branky.



3. Dominik Lakatoš

Pro každého soupeře nepříjemný útočník. V základní části nastřádal stejně bodů jako spoluhráč Bukarts. Jeho hru zdobily hlavně asistence, kterých zapsal devětadvacet. Výhoda pro Hradec, že v play off se mu zatím moc nedařilo, proti Brnu na žádný bod nedosáhl.



4. Aleš Stezka

Žolík na vítkovické cestě za úspěchem. Mladý šestadvacetiletý gólman prožívá nejlepší sezonu v kariéře. Přitom ještě před dvěma lety chytal první ligu za Havířov. Letos zazářil v reprezentačním dresu a celý ročník se skvělými výkony prezentuje i v extralize. V šesti zápasech čtvrtfinále dokázal svoji úspěšnost zákroků vyšponovat na 94,55%. To jsou famózní čísla. Najde na něj Mountfield recept?