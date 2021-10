Necelých pět minut před koncem zápasu v početní výhodě napřáhl ke střele kanadský bek Graeme McCormack a jeho skvostná rána zapadla za záda Růžičky. Boleslavští se pokusili vyrovnat při hře bez brankáře, ale vteřinu před závěrečným klaksonem pečetil výhru Mountfieldu do prázdné branky Jakub Lev.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.