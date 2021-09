Odveta se zdařila. Hokejisté Hradce Králové vrátili Liberci v přípravě porážku. Zatímco Mountfield ve čtvrtečním zápase, který byl pro díru v ledu v čase 29:50 předčasně ukončen, prohrál na ledě Bílých Tygrů 0:3, včera doma vyhrál 3:1.

Hradec Králové – Liberec 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Branky a nahrávky: 23. Kevin Klíma (Lalancette), 50. Orsava (Lamper), 60. Oksanen (Lalancette) – 32. Birner (Šmíd, Filippi). Rozhodčí: Bejček, Micka – Horažďovský, Maštalíř. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 1301. Hradec: Kiviaho – Nedomlel, Blain, Gaspar, Pavlík, Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák, Cingel, Jergl – Lamper, Lev, Orsava – Pilař, Lalancette, Oksanen – Kevin Klíma, Koukal, Kelly Klíma. Liberec: Pavelka – Šmíd, Melancon, Vitásek, Štibingr, Aubrecht, Ivan – Birner, Filippi, Ordoš – Vlach, Jelínek, Zachar – Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – Rychlovský, Šír, Klapka.

Hradecký trenér Tomáš Martinec udělal oproti poslednímu vzájemnému duelu několik změn v sestavě. Chytal finský brankář Henri Kiviaho, v obraně naskočil kanadský bek Jérémie Blain. Z řady změn v útočných formacích zaujal návrat Petra Koukala, jenž nastoupil v lajně spolu s bratry Klímovými. Do elitního útoku se posunul Aleš Jergl.

V liberecké brance úřadoval exhradecký gólman Jaroslav Pavelka a po bezbrankové první třetině, která moc hokejových kousků nenabídla, kapituloval jako první. Zkraje druhé části Christophe Lalancette zpoza branky nabil na ránu Kevinu Klímovi, jenž trefil přesně. Zpočátku opatrný zápas postupně nabíral na tempu a postupně se rozjel v zajímavou podívanou. V polovině zápasu hostující Tygři srovnali krok, ze strany Kiviaha prostřelil Michal Birner.

Ve zbytku zápasu Hradec překlopil vyrovnaný souboj na svoji stranu. Nejprve Jakub Orsava procpal ze skrumáže puk do sítě a v úplném závěru při liberecké powerplay nasměroval puk do prázdné branky finský útočník Ahti Oksanen, u jehož trefy si druhou asistenci v utkání připsal Kanaďan Lalancette.

„Rozhodně jsme jim měli co vracet. Zápas v Liberci nám vůbec nevyšel. Z naší strany tam nebylo vůbec nic. Dneska jsme chtěli začít lépe, a to se nám povedlo. Také pro diváky to byl zajímavý zápas, místy v něm byly i ostřejší věci. Výhra je pro nás důležitá. V přípravě nám zbývá už jen jediný zápas. Chceme v něm doladit ještě nějaké věci a pak už na to jdeme naostro," řekl po utkání Jakub Orsava.

Poslední přípravný duel před startem extraligy hradečtí hokejisté sehrají ve čtvrtek 2. září v Olomouci (17.00). A za týden v pátek 10. září už Mountfield čeká letošní extraligová premiéra právě v Liberci.