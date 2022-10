I s přihlédnutím na tyto okolnosti, si svěřenci trenéra Tomáše Martince v první čtvrtině základní části rozhodně špatně nevedli. Neustále se pohybovali ve středu tabulky, zapsali šest výher a stejný počet proher. Ke kompletnímu dohrání první čtvrtiny jim navíc chybí sehrát domácí duel s třineckými Oceláři.

Deník si pro vás připravil šest klíčových bodů, které úvodní část sezony z hradeckého pohledu, ať už pozitivně či negativně, ovlivnily.

1. ROZSÁHLÁ MARODKA

Loni se až na pár výjimek zranění hradeckým hokejistům vyhýbala. O to více si to vyžral kádr zpod Bílé věže letos. V jednu chvíli bylo na marodce až osm klíčových hráčů (Perret, Gaspar, Kelly Klíma, Lalancette, Filip Pavlík, Pilař, Zachar, Blain). Realizační tým na nepříjemnou situaci musel reagovat povoláním hráčů z Kolína. Dostalo se i na nestárnoucího matadora Petra Koukala, který naskočil do dvou extraligových mačů. Jinak hráli převážně mladíci, což byla asi jediná pozitivní věc.

Samozřejmě několik zápasů nedopadlo podle představ, třeba domácí duel s Olomoucí, ale žádný velký propadák to nebyl. Vždy když přišla prohra, Hradec ji v dalším utkání odčinil.

2. TÝMOVÁ SOUDRŽNOST

Už na předsezónní tiskové konferenci bylo řečeno, že tým bez výraznější hvězdy bude muset sázet ještě více na týmového ducha. „Kádr je trošičku jiný, znovu to však bude o naší soudržnosti,“ poznamenal tehdy Martinec. A první čtvrtina to jasně potvrdila. V individuálních statistikách je od zbytku odskočený pouze Jakub Lev. Zbytek kabiny si mezi sebou produktivitu spravedlivě rozděluje. Je však jasné, že by to směrem dopředu chtělo bezesporu přidat.

3. TRÁPENÍ V KONCOVCE

Ve všech prohraných zápasech Mountfield svého soupeře jednoznačně přestřílel. K potřebným bodům to však nevedlo. Tento fakt krásně dokumentuje utkání na ledě brněnské Komety. Lvi na konci září na Marka Čiliaka vyslali neuvěřitelných 59 střel, zatímco Kometa na Růžičku pouhých dvacet. Výsledek? 4:0 pro hokejisty z jihomoravské metropole.

„V Brně to byl jeden z těch zápasů, ve kterém i kdybychom vystřelili puk na prázdnou branku, tak by se to odrazilo do rohu,“ řekl hořce Jakub Lev. Po vyprázdnění marodky by se měla začít produktivita zvedat, což už naznačil první zápas druhé čtvrtiny, kdy Hradec vyhrál 6:3 na severu v Liberci. Východočeši jsou zatím v počtu vstřelených branek na předposledním místě z celé extraligy.

4. NEDOBROVOLNÝ ODCHOD

Do chvíle než musel opustit Českou republiku, byl nejproduktivnějším hráčem Lvů. Rus Nikita Ščerbak doplatil na válku na Ukrajině, když mu nebyla prodloužena víza a musel tak odletět do Kanady. Jeho návrat je v nedohlednu.

„S Nikitou jsme v kontaktu a budeme zkoušet všechny dostupné legální možnosti, ale v tuto chvíli mám od právníka zprávu, že je to nemožné,“ okomentoval dotaz jednoho z fanoušků hradecký generální manažer Aleš Kmoníček.

5. ŽÁDNÁ JEDNIČKA

Před sezonou posílil organizaci mladý gólman Jan Růžička a doplnil tak finského brankáře Henriho Kiviaha. I když se v Hradci od začátku mluvilo o dvou vyrovnaných gólmanech, vypadalo to, že jedničkou by měl být právě Růžička. Nakonec se oba muži v maskách opravdu pravidelně střídali. V poslední době je mnohem jistější Kiviaho. Až čas ukáže, jestli se z něj nestane právoplatný gólman číslo jedna. Gólman Henri Kiviaho potvrzuje dobrou formu.Zdroj: ČTK

6. POSTUP V LIZE MISTRŮ

Samozřejmě. Zápolení v prestižní evropské soutěži do hodnocení první čtvrtiny základní části tak úplně nezapadá. Hradec však dokázal postoupit ze skupiny, čímž si splnil jeden z cílů. Navíc zápasy proti předním celkům ze starého kontinentu mu pomáhaly i v extralize. Před startem nejvyšší domácí soutěže za sebou měl již několik kvalitních zápasů. Jednou porazil Frölundu, dvakrát Berlín a Grenoble.