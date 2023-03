Další nesmírně vyrovnaný duel nabídla čtvrtfinálová série mezi Hradcem Králové a Libercem. Mountfield v druhém domácím utkání vedl 2:0, Tygři dokázali ve třetí třetině srovnat krok, hradeckou ČPP arénu však dostal do euforie dvě minuty před koncem Kevin Klíma, který přesnou ranou rozhodl o výhře Lvů 3:2. „Myslím si, že jsme přidali ve výkonu a naštěstí jsme vyhráli,“ řekl dvougólový hrdina zápasu Klíma.

KEVIN KLÍMA nejprve rozjásal ČPP arénu gólem na 2:0, v závěru pak rozhodl druhým zásahem v zápase o hradeckém vítězství nad Libercem (3:2). | Video: Deník/Vladimír Machek

Východočeši na porážku reagovali změnou v brankovišti. Šanci dostal Machovský, v sestavě také chyběl kapitán Smoleňák, ve čtvrté formaci ho nahradil Pilař. První třetina zápasu však moc vzrušujících momentů před oběma brankami nepřinesla.

Naopak prostřední část byla bohatá na góly a začala úplně stejně jako během nedělního střetnutí, když se na jejím začátku prosadil domácí Cingel – 1:0. Tygři mohli vyrovnat hned o minutu později, ale dobře chytající Machovský tlak ustál. Na druhé straně se ve velké šanci objevil McCormack, který si dobře roztáhl Kváču, ale z nulového úhlu puk do branky nedostal. Východočeši měli následně dvě loženky v početní výhodě, ale Cingel v dobré pozici těsně minul a po jeho další střele nedokázal ani Werek z dorážky zvýšit.

Těsně po polovině zápasu šli Lvi do dvoubrankového vedení. Werek pálil z mezikruží, jeho střelu tečoval Okuliar, Kváča kotouč pouze vyrazil a k pohotové dorážce se dostal Klíma – 2:0. Liberec si vzal ještě trenérskou výzvu kvůli údajné hře vysokou holí, ale rozhodčí branku uznali. Poté měli hradečtí hokejisté více než minutovou přesilovku pěti proti třem, proměnit ji nedokázali a mohli litovat. Severočeši totiž proměnili hned první početní výhodu v zápase, když Machovskému propadla střela Melancona – 2:1.

ROZHODNUTÍ V ZÁVĚRU

Na startu třetí třetiny navíc hradecké obraně pláchl Frolík a počínal si mazácky, když skóroval po bekhendovém blafáku. Poslední slovo měl však jeden z hrdinů série Klíma, který z pravé strany prostřelil Kváču a druhým gólem v zápase rozhodl o hradecké výhře. „Je to práce všech kluků, Boby (Jank) to začal v rohu, Ethan dostal puk na Olivera, ten mi ho skvěle přihrál a já jsem jenom vystřelil,“ popsal vítěznou branku Klíma a dodal: Víme, jakou sílu máme v kabině, nemusíme se o tom bavit, ale potřebujeme si věřit a jít za tím.“

Série se za stavu 1:1 stěhuje na sever Čech, kde se bude hrát ve čtvrtek a v pátek. „Bude to ještě dlouhá cesta, musíme makat a soustředit se pouze na sebe,“ uzavřela hradecká čtyřiatřicítka.

OHLASY

Tomáš Martinec, trenér Hradce Králové: „Utkání bylo opět vyrovnané s podobným průběhem jako v něděli. My jsme asi byli o trošičku lepší do přesilovky pět na tři, kterou jsme neproměnili, tam se to trochu zlomilo. Znovu jsme udělali hloupý faul, soupeř nás potrestal a dostali jsme ho na koně. Jsme ale rádi, že máme první bod."

Patrik Augusta, trenér Liberce: „Další vyrovnaný zápas, stav 2:2 vydržel skoro až do konce, ale Hradec tím jedním gólem vyhrál. Myslím, že podobných zápasů uvidíme víc. Je to parádní série a těším se na další duel."

Hradec Králové - Liberec 3:2



Fakta – branky a nahrávky: 21. Cingel (McCormack), 31. Klíma (Okuliar, McCormack), 58. Klíma (Okuliar, Werek) – 36. Melancon (Birnern, Vlach), 44. Frolík (Flynn). Rozhodčí: Šír, Vrba – Špůr, Šimánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 5371. Třetiny: 0:0, 2:1, 1:1. Mountfield HK: Machovský – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandić, Marcel – Lev, Cingel, Eberle – Jergl, Lalancette, Perret – Okuliar, Kev. Klíma, Werek – Pilař, Zachar, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec. Bílí Tygři Liberec: Kváča – Nedomlel, Balinskis, Melancon, Ivan, Kolmann, Derner – Faško-Rudáš, Filippi, Birner – Flynn, A. Najman, Frolík – Rychlovský, Bulíř, Ordoš – Šír, Jelínek, Vlach – Dlouhý. Trenér: Augusta. Stav série: 1:1