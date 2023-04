Hokejisté Hradce Králové otevřeli brány extraligového finále. V sedmém rozhodujícím duelu vyhráli 2:1 po prodloužení na ledě Vítkovic, když v 79. minutě rozhodl přesnou ranou v přesilovce slovenský útočník Oliver Okuliar. Východočeši nedopustili, že by jako první tým v historii ztratili vedení 3:0 na zápasy a můžou se těšit na boj o titul. Jejich soupeřem budou třinečtí Oceláři, kteří vyřadili Pardubice. Série začne ve městě pod Bílou věží v úterý.

Hokejisté Hradce Králové slaví historicky první postup do extraligového finále. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

V první třetině byli aktivnější hosté, kteří ohrožovali Stezku více, než na opačné straně vítkovická ofenziva Machovského. Nic z toho však nebylo a největším okamžikem bylo zranění obránce domácích Petra Gewieseho po zásahu pukem. Později však ukázal, že je v pořádku, když pozdravil zaplněnou halu z nemocnice.

Branky padaly až v prostřední části. Ačkoli tentokrát byla lepší Ridera, po nahrávce McCormacka se prosadil Miškář. Jenže poté nabídl zbytečným faulem přesilovou hru Vítkovicím Rosandič, což brzy potrestal z dorážky Lakatošovy střely Kalus.

V závěrečné dvacetiminutovce se tribuny několikrát nadechovaly k vítězné radosti, ale hradecká defenziva odolala. Naopak mohli sami udeřit, za držení Kováře bylo nařízeno trestné střílení, ale Jergl neproměnil. Znovu se tak šlo do prodloužení, které nabídlo strhující hokej s příležitostmi na obou stranách.

Když už se zdálo, že téměř deset tisíc lidí v hale čeká další přestávka, vyhrabal Okuliar puk od mantinelu a ze středu kluziště v čase 78:04 prostřelil Stezku. Konec finálového snu Vítkovic, do finále jde Hradec Králové. A nutno podotknout, že zaslouženě. Soupeřem bude Třinec, který vyřadil pardubické Dynamo. Na východočeské derby tak nedojde.

Hradecký útočník Oliver Okuliar se raduje z branky, která poslala Východočechy do finále.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

„Úlevu samozřejmě cítíme, ale hlavně jsme šťastní. Můžu jenom poděkovat hráčům, že znovu ukázali obrovský charakter a celou dobu věřili, že zápas jsou schopni zvládnout a zvládli ho. I po tom šestém duelu jsme se chystali stejně jako na ty předešlé. Samozřejmě, když jsme to počítali, tak je to už vlastně deváté utkání, co se týče času. Ta únava je obrovská, myslím, že to bylo znát na obou týmech, ale znovu to bylo vyrovnané a tentokrát jsme byli šťastnější my,“ řekl kouč Hradce Tomáš Martinec.

Vítkovice Ridera – Mountfield HK 1:2 p.p. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 31. Kalus (Lakatoš, Mikuš) – 27. Miškář (McCormack, Gaspar), 79. Okuliar (Klíma). Rozhodčí: Hradil, Stano – Ondráček, Svoboda. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:1. Diváci: 9833 (vyprodáno). Konečný stav série: 3:4.

Vítkovice: Stezka – Mikuš, Grman, Koch, L. Kovář, Gewiese, J. Stehlík, Raskob – Jarůšek, Krieger, Mueller – Bukarts, Dej, Lakatoš – Kotala, Lindberg, Kalus – Fridrich, Chlán, L. Krenželok. Trenér: Holaň.

Mountfield: Machovský – Gaspar, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík – Zachar, Miškář, Eberle – Perret, Lalancette, Jergl – Okuliar, Kev. Klíma, Werek – R. Pavlík, Pilař, Smoleňák – Chalupa. Trenéři: Martinec, Svoboda a Hamara.