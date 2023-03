Hokejisté Hradce Králové si pořádně zkomplikovali cestu za druhým bodem ve čtvrtfinálové sérii proti Liberci. Proti Tygrům od první třetiny zásluhou gólu Radovana Pavlíka vedli. V závěru se však hloupě nechali vyloučit a Petr Jelínek 71 vteřin před třetí sirénou srovnal. Ani to však Mountfield nezlomilo, v početní výhodě během prodloužení rozhodl milimetrově přesnou střelou Aleš Jergl (2:1). Východočeši půjdou do druhého duelu na ledě soupeře, který se hraje zítra od 17 hodin, s vedením 2:1 na zápasy.

Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK. | Foto: Deník/Jaroslav Appeltauer

S jednou změnou oproti druhému zápasu série nastoupil Mountfield na ledě Severočechů, do sestavy se místo zraněného Eberleho vrátil kapitán Smoleňák. Diváci nejdřív viděl dlouho pasáž bez přerušení, když se od úvodního hvizdu hrálo téměř šest minut bez přerušení. Poté přišly i první šance. Tu první měl Lalancette, který v předbrankovém prostoru obral o puk Ivana, Kváču ale nepřekonal. Na začátku 12. minuty už mohli hradečtí příznivci slavit. Během rychlého přečíslení dva na jednoho vyzval Perret ke skórování Radovana Pavlík, jenž se nemýlil – 1:0. Na konci první části mohli hosté vést i o dvě branky, tentokrát rychlý atak zakončoval po dobré práci Jergla Perret, ten ale nechal vyniknout Kváču.

Další dobrá příležitost Lvů přišla ve 25. minutě. Prsty v ní měl Smoleňák, který po odpykání trestu za Marcela dostal puk do jízdy, ošálil jednoho z obránců a otočkou i Kváču, bohužel pro Hradec puk za ležícího gólmana nedostal. Liberec si velkou příležitost na srovnání připravil až čtyři minuty před druhou sirénou. Přečíslení dva na jednoho na sebe vzal Birner, jeho střelu sice Machovský neudržel, ale domácí forvard z dorážky už puk do branky dotlačit nedokázal.

Mountfied měl navrch i na začátku poslední třetiny. A nutno podotknout, že si za to Tygři mohli i z velké části sami. Kollman po obrovské chybě poslal hosty do přečíslení tři na jednoho a mohl děkovat Kváčovi, který předvedl parádní zákrok, když se rychle přemístil a vyčapal Klímu. Osm minut před koncem mohl rozhodnout rychlík Perret, který vystihl libereckou rozehrávku, ale ani ten si na Kváču z blízka nepřišel. Hokejisty ze soutoku Labe a Orlice v závěru tyto nevyužité šance doběhly, když při hře ve čtyřech hráli v pěti. Následnou přesilovku čtyř proti třem domácí využít sice nedokázali, v pásmu se však udrželi a už ve hře bez brankáře se jim 71 vteřin před třetí sirénou povedlo srovnat. Machovský neudržel Flynnovu střelu a s bleskovou dorážkou přispěchal kapitán Jelínek – 1:1. „Mrzí to hodně, musíme být disciplinovanější a nedělat takové chyby. Jsou to malé věci, které rozhodují a v sérii budou důležité,“ řekl ke zbytečnému vyloučení za příliš mnoho hráčů na ledě hradecký kouč Tomáš Martinec.

Hradečtí se však nezlomili a prodloužení zvládli. Výrazně jim v tom pomohl Najman, který po 31 vteřinách v útočném pásmu fauloval Janka, Hradec početní výhodu bleskově využil. Po vyhraném vhazování šel puk na levou stranu na Jergla, který se s ničím nerozpakoval a z poměrně velkého úhlu vymetl protilehlou šibenici – 2:1.

„Zase to bylo hodně vyrovnané utkání. My jsme bohužel tentokrát nezvládli koncovku a dostali jsme gól, naštěstí jsme byli znovu trošičku šťastnější než Liberec,“ uvedl Martinec.

„Bylo to pro nás těžké utkání. Od začátku nám puky odskakovaly a soupeř byl trošku lepší. My to tlačili do kopce a nedostávali jsme kotouče na branku. Vážím si toho, jak jsme se do utkání vrátili, bohužel jsme ale gólem v prodloužení prohráli. Zítra je další den a my se na něj musíme nachystat,“ přidal svoje hodnocení trenér Liberce Patrik Augusta.

Liberec – Hradec Králové 1:2 po prodloužení



Fakta – branky a nahrávky: 59. Jelínek (Flynn, Balinskis) – 12. R. Pavlík (Perret), 61. Jergl (Blain). Rozhodčí: Jeřábek, Jaroš – Svoboda, Špůr. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. Diváci: 6 841. Třetiny: 0:1, 0:0, 1:0 - 0:1. Bílí Tygři Liberec: Kváča – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann – Frolík, A. Najman, Flynn – Faško-Rudáš, Filippi, Birner – Rychlovský, Bulíř, Ordoš – Vlach, Jelínek, Šír – Dlouhý. Trenér: Augusta. Mountfield HK: Machovský – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Zachar, Cingel, Lev – Perret, Lalancette, Jergl – Werek, Kev. Klíma, Okuliar – R. Pavlík, Pilař, Smoleňák. Trenér: T. Martinec. Stav série: 1:2.