Fakta – branky a nahrávky: 22. Krejčík (Horák), 28. Řepík (Sobotka) – 24. Okuliar. Rozhodčí: Kika, Pilný – Hynek, Svoboda. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:0. Diváci: 10129. Třetiny: 0:0, 2:1, 0:0. HC Sparta Praha: Kovář – Kempný, Polášek, Krejčík, Moravčík, Němeček, Jandus, Mikliš – Forman, Sobotka, Řepík – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, Vitouch, Dvořáček – Konečný, G. Thorell, Safin. Trenér: Hořava. Mountfield Hradec Králové: Kiviaho – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Cingel, Lalancette, Lev – R. Pavlík, Zachar, Okuliar – Pajer, Klíma, Jergl – Pilař, Štohanzl, Doležal. Trenér: T. Martinec.

První třetina utkání v O2 aréně branku nepřinesla. Oba týmy se prezentovali zodpovědným výkonem v defenzivních řadách. Do jediné vyložené šance se dostal Kevin Klíma, jenže na startu páté minuty přestřelil odkrytou branku.

Na začátku druhé třetiny poslal do vedení domácí v přesilové hře Krejčík. Na úvodní branku Pražanů dokázal Hradec rychle zareagovat. Okuliar si najel do pásma a přesnou střelou do šibenice srovnal na 1:1. Lvi se prosadili po dlouhých 158 minutách. Vyrovnaný stav však nevydržel ani čtyři minuty a šlo o hodně kuriózní branku. Řepík se protáhl po levé straně a z nulového úhlu zkusil překvapit Kiviaha, což se mu k údivu všech v hale povedlo – 2:1.

Na začátku poslední třetiny Kiviaho dvakrát hosty podržel, když se vyznamenal proti úniku Formana a následně vychytal i Gustafa Thorella ve stoprocentní šanci. Východočeši se snažili v závěrečné dvacetiminutovce o vyrovnání, ale Sparta po profesorském výkonu hubené vítězství udržela. Výsledková krize Mountfieldu pokračuje i nadále, jedná se o pátou porážku v řadě.

Už v neděli od 17.10 přivítá Hradec ve východočeském derby vedoucí Pardubice.