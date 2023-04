Hokejový svátek pro město na soutoku Labe a Orlice je tu. Mountfield může už o velikonočním víkendu otevřít brány extraligového finále. Po úvodních dvou zápasech, které se hrály na ledě soupeře, totiž nad Vítkovicemi vede 2:0 na zápasy. Pokud dnes (17.00) a zítra (16.00) v ČPP aréně zvítězí, postará se o obrovský úspěch. O extraligový titul by si zahrál poprvé v historii.

TVRDÝ ZÁKROK. Tento souboj (na snímku vpravo) stál hradeckého útočníka Jakuba Lva přerušení neuvěřitelné série. Železný muž extraligy odehrál 659 zápasů v řadě. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Ostravané ale nebudou chtít dát svoji kůži lacino a Východočeši mají navíc jednu nepříjemnou jistotu. Do semifinále již určitě nezasáhne zkušený forvard Jakub Lev. Dvaatřicetiletý hokejista, který byl nejproduktivnější hráč Hradce v základní části, totiž během prvního duelu v Ostravar aréně utrpěl po tvrdém ataku nepříjemné zranění, které ho vyřadilo ze hry minimálně na tři týdny.

Jakub Lev.Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

„Mám natržený prsní sval. Na konci prodloužení prvního zápasu jsem byl před brankou v souboji s jedním z obránců. Bohužel k tomu pak přijeli ještě další dva, kteří se přidali a já už slyšel jenom prasknutí,“ popisuje Lev. Že je situace vážná, se dozvěděl na střídačce od týmového doktora. „Sáhl mi na to místo a hned mi řekl, že tam kus svalu chybí.“ Věděl, že je zle. Do zbytku prodloužení a ani nájezdů, které jeho spoluhráči jednoznačně ovládli, už nezasáhl.

„Nejspíš bych nájezd jel. V sezoně jsem už Stezku jednou překonal. Ale nakonec dobře, že to nevyšlo, kluci to zvládli bravurně,“ mohl mít alespoň z něčeho radost Lev.

KONEC DLOUHÉ SÉRIE

Je však možné, že to pro něj mohlo být poslední utkání v dresu východočeského klubu. Po sezoně se vrací domů do Plzně. „Bylo mi řečeno, že léčba bude trvat minimálně tři týdny. Kdyby se hrálo finále a série se protahovala, možná bych něco odehrál. Naděje je hodně malá, ale rozhodně to nechci zabalit. Snažím se dělat vše pro to, aby se léčba urychlila,“ ujišťuje Lev.

Ten kromě semifinále přišel i o svoji unikátní bilanci, když dlouhých deset let nevynechal jediný extraligový duel, čímž se stal železným mužem soutěže. Jeho rekord bez přerušení činí 659 zápasů. Druhý semifinálový mač ve Vítkovicích, který tým po pořádném dramatu vyhrál 3:2 po prodloužení, sledoval už pouze z tribuny. „Rozhodně pro mě bylo těžké vydržet na tribuně. Já jsem vlastně nebyl jenom tam. Chodil jsem ke střídačce, o přestávkách jsem byl v kabině,“ popsal Lev.

Teď ho něco podobného čeká i během víkendu. Série, ve které má Mountfield skvěle nakročeno, se přesouvá do města pod Bílou věž. A pokud Východočeši zvládnou obě domácí utkání, mohou slavit a samozřejmě by se radoval i Lev, který se snaží alespoň radit spoluhráčům. „Radit? To je příliš silné slovo, ale ze svého pohledu jsem klukům něco řekl. Z tribuny jsem byl dalším okem pro tým,“ říká skromně.

Hradečtí hokejisté za svoje desetileté působení v extralize, nikdy takhle blízko finále nebyli. Mezi poslední čtyřku se probojovali dvakrát a obě semifinálové série nedopadly podle představ. Teď jsou přesně v půlce cesty. „Nikdo nemá hlavu v oblacích. Zápasy jsou vyrovnané a stát se může všechno. Uvidíme po víkendu,“ brzdí emoce oblíbenec fanoušků.

Zdroj: Deník/Vladimír Machek

Postup v nejrychlejším možném čase je však ve hře. „Máme to skvěle rozehrané a kdyby se něco takového povedlo, bylo by příjemné a hodně důležité mít před finále čas na krátký odpočinek. Takové myšlenky jsou ale předčasné. Kdyby někdo před začátkem série uvažoval o tom, že můžeme postoupit ve čtyřech zápasech, asi by si všichni ťukali na čelo,“ uzavřel Lev, který před deseti lety zvedl pohár nad hlavu v Plzni.

Teď by se podobně mohl rozloučit s Hradcem Králové. Pomůžou mu v tom spoluhráči?