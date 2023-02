Fakta – branky a nahrávky: 32. Buček – 41. Cingel (Eberle, Lev), 54. R. Pavlík (Chalupa, F. Pavlík). Rozhodčí: Úlehla, Kika – Rampír, Axman. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 4741. Třetiny: 0:0, 1:0, 0:2. HC Oceláři Třinec: Kacetl – M. Doudera, Marinčin, J. Jeřábek, Smith, Čukste, Roth, Mar. Adámek – Daňo, Marcinko, M. Růžička – Nestrašil, Hudáček, Voženílek – Chmielewski, Dravecký, Kurovský – Buček, M. Roman, Hrňa. Trenér: Moták. Mountfield Hradec Králové: Kiviaho – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Eberle, Cingel, Lev – R. Pavlík, Lalancette, Chalupa – Perret, Kev. Klíma, Jergl – Pilař, Zachar, Smoleňák. Trenér: T. Martinec.

Poprvé od 20. listopadu do extraligového zápasu naskočil hradecký kapitán Radek Smoleňák. Ten v sestavě nahradil nemocného Olivera Okuliara. Druhý vzájemný duel mezi Třincem a Hradcem Králové během tohoto týdne v první periodě příliš pohledný hokej nenabídl. Velké šance si dokázali vypracovat pouze domácí. Nejprve se mohlo prosadit nejúdernější extraligové duo Daňo, Růžička. Oba dva zůstali osamoceni před hradeckou brankou, první jmenovaný akci ještě vyšperkoval přesnou přihrávkou, ale Růžička trefil pouze tyč. O pár minut našel Roman zadovkou Hrňu, ale toho zase vyčapal Kiviaho.

Úvodní branky duelu se diváci ve Werk aréně dočkali až v 32. minutě. Třinecký Buček využil nepřesné rozehrávky hradeckých hokejistů, pěkným manévrem objel branku a kotouč zasunul za brankovou čáru – 1:0. Ještě do druhé sirény to mohlo být o dvě branky pro domácí, když Hrňa v končící početní výhodě pálil do tyče.

Mountfield měl však parádní vstup do poslední třetiny. Po 23 vteřinách nedokázal ze třetiny puk vyhodit Marinčin, a to se Ocelářům stalo osudným, když se k dorážce dostal Cingel – 1:1. Poté se ani jeden z týmů dlouho nemohl dostat do vyložené šance. Povedlo se to až hostujícímu celku necelých sedm minut před koncem. Lvi zamkli soupeře v jeho obranném pásmu a udeřili. Chalupovu střelu od modré tečoval před brankou Radovan Pavlík a kotouč skončil až za zády Kacetla. Další branka již nepadla a tak si svěřenci trenéra Tomáše Martince odvezli zasloužené tři body.