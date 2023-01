Fakta - branky a nahrávky: 30. Lev (F. Pavlík, Rosandić), 48. Perret, 55. Chalupa (Eberle). Rozhodčí: Šír, Pražák – Hynek, Šimánek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 3057. Třetiny: 0:0, 1:0, 2:0. Mountfield Hradec Králové: Kiviaho – Jank, Piegl, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Eberle, Cingel, Chalupa – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Lev, Novák – K. Lang, Štohanzl, Pajer. Trenér: T. Martinec. HC Energie Karlovy Vary: Habal – Huttula, Pulpán, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Rohan, Rulík – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Hladonik, Kofroň – Juusola, Gríger, Kružík – Redlich, Jiskra, Koffer. Trenér: Bruk.

Východočeši do utkání vstoupili aktivně. Na branku hostujícího Habala vyslali během první třetiny hned 19 pokusů, jenže ani jeden se neujal. Největší šanci první třetiny tak měla paradoxně Energie. Ve 12. minutě ujel domácí obraně po levé straně Hladoník a po bekhendové kličce se snažil zakončit mezi betony Kiviaha, ten však skvěle zareagoval a zamezil jasnému gólu.

Další šance chytit se. Sokoli zabojují o pohárové čtvrtfinále. Porazí USK Praha?

Branky se diváci v ČPP aréně dočkali až dvanáct vteřin před polovinou zápasu. Domácí využili početní výhodu, když Filip Pavlík předložil kotouč Lvovi na levý kruh a ten přesnou střelou otevřel skóre zápasu – 1:0. Karlovy Vary mohly srovnat o pár minutek později z přečíslení dva na jednoho, Juusola naštěstí pro Mountfield netrefil odkrytou branku.

Poslední třetina začala velkou šancí Západočechů. Kofroň se dostal do úniku, ale skákavý kotouč netrefil ideálně. Rozhodnutí tak přišlo na konci 48. minuty. Hradecká obrana v oslabení zastavila rozvíjející se útok soupeře, puku se zmocnil Perret, protáhl se po levém mantinelu a kličkou do bekhendu překonal Habala – 2:0. Necelých šest minut před koncem přišel velký okamžik pro navrátilce do sestavy Lvů. Eberle našel před brankou volného Chalupu, ten si dokázal poradit mezi dvěma obránci a přesně zakončit – 3:0.