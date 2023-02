Výsledkem toho byla těsná ale zasloužená tříbodová výhra, už pátá v řadě! Extraliga si teď na chvíli odpočine, na programu je třetí repre pauza, Lvi do ní vstupují s další příjemnou vidinou. Po ní by se mohla z marodky vrátit hned čtveřice hráčů, v což doufá i trenér Hradce Králové Tomáš Martinec (49).

Tomáš Martinec.Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

V roli hlavních trenérů jste se s bráchou Patrikem potkali podruhé v sezoně a znovu jste byl úspěšnější vy. Je radost o něco větší než normálně?

Nad bráchou to vždycky potěší, to je jasné.

Na druhou stranu, přejete teď Brnu, když stojí na lavičce sourozenec?

Přeji Kometě i bráchovi. Jsem rád, že šli v poslední době nahoru, byť to nebylo hned. Ve vzájemných zápasech ale nerad prohrávám, proto jsem rád, že jsme vyhráli. (usmívá se)

Skvělý Kiviaho vymazal střelce Komety! Lvi mají pátou výhru v řadě

Proti Kometě odehrál tým skvělou třetí třetinu, soupeř se dostal pouze k jedné střele…

Máte pravdu, že jsme ji odehráli zodpovědně a velmi dobře do defenzívy. Kometu jsme nepouštěli do žádných šancí. My se ale musíme poučit z té druhé třetiny, kdy jsme byli ustrašení, neudrželi jsme se na puku, prohrávali jsme souboje, tam byl soupeř jednoznačně lepší. Jenom díky brankáři byl ten stav, jaký byl.

Nehráli jste ani jedno oslabení. Byl to skvělý disciplinovaný výkon, jak moc si toho ceníte?

Hlavně výborný výkon gólmana, ale i cenná výhra. Kometa má dobrou formu, vyhrála poslední čtyři zápasy, takže to bylo hodně těžké. Chtěl bych poděkovat hráčům. Připravovali jsme se na to a díky tomu, že jsme hráli ve čtvrtek, jsme měli o jeden den navíc. Byl to zodpovědný play off výkon.

Kometa měla paradoxně svoje největší šance při vašich přesilovkách.

Je to tak, měli tam tři velké příležitosti. Proto je před námi spousta práce, která nás čeká. Už teď se blíží nesmírně důležitý závěr sezony a play off. Máme hodně věcí, které můžeme zlepšit.

Klíčovým momentem zápasu byl zákrok Henriho Kiviaha z konce druhé třetiny, kdy skvěle zasáhl proti střele Vincoura, souhlasíte?

Rozhodně. Tím zákrokem nás udržel ve vedení, byl klíčový. Ale během celé druhé třetiny jsme nehráli dobře a on nás podržel.

Jak moc finský gólman v Hradci vyrostl?

Kivi ze Slovenska přišel s vizitkou dobrého gólmana. Už i loňská, ale hlavně letošní sezona to potvrzuje. Dává nám v každém zápase šanci vyhrát.

V čem je podle vás nejsilnější?

To byste se asi měli zeptat trenéra brankařů, který je k tomu povolanější. Já si myslím, že má skvělý postřeh a reakci. Je koncentrovaný na každý okamžik v zápase, jsem rád, že ho tu máme a budeme mít i další sezonu.

Jaké máte plány pro reprezentační pauzu?

Nejprve přijde odpočinek. Hráli jsme to dlouhou dobu v pár lidech, měli jsme spoustu zraněných. Pak se pustím zpátky do práce, které nás čeká opravdu hodně. Vrchol sezony se blíží. Budeme pracovat na tom, abychom byli pořád lepší.

Už víte, kteří kluci by se měli vrátit po přestávce z marodky?

Věřím, že se do plného tréninku vrátí Michael Gaspar, Oliver Okuliar, Radek Pilař i Marek Zachar. Snad už by po ní mohli naskočit i do zápasů.

Jak to vypadá s Radkem Smoleňákem?

Na dýl, ale také pomalu začíná trénovat.