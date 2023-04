/ROZHOVOR/ Znovu měli více ze hry a zase nemají nic. Hokejisté Hradce Králové prohráli i druhý domácí finálový zápas proti Třinci, tentokrát 1:2 pro prodloužení. Přitom v něm do soupeře bušili a gól visel na vlásku. Jenže Oceláři ukázali svoji zkušenost. Stačil jim jediný smrtící útok, který zakončil ve skvělé formě hrající Daniel Voženílek. „Hraje se na góly a oni dali dva,“ řekl po nešťastné prohře hradecký bek Filip Pavlík.

Atmosféra během 2. finálového zápasu mezi Hradcem Králové a Třincem. | Video: Deník/Vladimír Machek

Filipe, odehráli jste skvělé prodloužení. Třinec jste v něm přehrávali, měli jste velké šance, ale on pak rozhodl z ojedinělé příležitosti, jak moc kruté to je?

Filip Pavlík.Zdroj: Mountfield HKJe to blbé, když tři čtvrtiny prodloužení tlačíte, máte mnoho střel a šancí, ale nedotlačíte puk do branky. Musíme se oklepat a jít dál.

Znovu jste měli spoustu střel, ale většina z nich nebyla z dobrých pozic.

Je těžké se přes ně dostat. Odtlačují nás od branky a hrají box-out, pro útočníky je složité se tam procpat. Pak to my beci musíme házet metr vedle branky, abychom to tam jakýmkoliv způsobem dostali.

Každý se na hru Třince připravuje, ale oni téměř vždy z minima vytěží maximum. Jsou ve své hře tak dobří?

Hraje se na góly a oni dali dva.

Branky dávají téměř vždy po vaší ztrátě, čím to?

Rychle otočí hru a jdou do pásma, kde se snaží zakončit. Asi tuší, že máme rychlé kluky, kteří se okamžitě vrací, proto rychle střílí.

Jak jste viděl rozhodující gól v prodloužení?

Dvakrát jsme to nevyndali až k nim do pásma, takže jsme nestačili všichni vystřídat. Jim se to podařilo zachytit, dostali se k nám do třetiny, vystřelili, měli dorážku, pak se to k nim odrazilo a vznikl z toho hráč sám před bránou, který to zakončil.

Rozhodují v sérii zkušenosti? V kádru mají mnohem víc hráčů, kteří už mají za sebou nějaký úspěch.

Samozřejmě za sebou mají nějakou historii. Tým hraje delší dobu pohromadě. My jsme možná mladší, nezkušenější, ale myslím si, že co předvádíme na ledě, je dobrý výkon a cesta k tomu, abychom byli úspěšní.

Co udělat jiného, abyste v Třinci vyhráli?

Musíme se víc nacpat do branky, protože jezdíme, střílíme, ale je potřeba být úspěšnější v koncovce a vytěžit z toho víc.

Vítkovice ukázaly, že se dá smazat i ztráta o tři prohry, prohrávat 0:2 nemusí být konec, že?

Prohráváme, je to špatný začátek a nic příjemného, ale nevidím problém v tom, proč bychom nemohli dvakrát zvítězit u nich.