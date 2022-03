CHYBĚL KRŮČEK

Boleslavské prokletí pokračuje. Stejně jako před šesti lety nedokázal Hradec na jejich ledě uzmout jediný bod. V obou duelech sice vstal z mrtvých při závěrečné power play, jenže nejprve padl v nájezdech, následně Středočeši rozhodli v prodloužení.

„Nevím, jestli je to náhoda, nebo co. Vždycky nám chyběl krůček, jediný gól. Doma to musíme za každou cenu zvládnout a pak tady tuhle negativní sérii ukončit,“ uvedl pro klubový web hradecký centr Jakub Lev. Ten se ve čtvrtém utkání série dokázal prosadit, ale ani to nestačilo Mountfieldu na zisk bodu. „Zápasy jsou hodně podobné, je to obrovský boj a bohužel pro nás nejsme dost dobří, abychom je překlopili na svoji stranu. Přestože jsme hrozně zklamaní, pořád je to 3:1 a není konec,“ věří v obrat hradecký kouč Tomáš Martinec. Co by měli jeho svěřenci do zítřejšího duelu zlepšit? Lvi sice hrají oslabení výborně, ale faulů je prostě moc. Je potřeba se vyvarovat nedisciplinovanosti, protože to stojí Mountfield mnoho sil. „Oslabení hrajeme fantasticky, ale samozřejmě to nejde do nekonečna,“ uvědomuje si Lev.

Série však u konce není, Hradec může nastartovat jediná výhra k obratu. Ani fanoušci po historicky nejúspěšnější základní části končit nechtějí. „Změnit už nic nejde, na to není na konci sezony čas. Pro nás je to jen o tom dávat góly, hrát jednoduše a nedělat chyby,“ uzavřel Lev. Odvrátí Mountfied mečbol, nebo se budou radovat Bruslaři?