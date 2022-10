"Vážím si toho, že mě fanoušci zvolili hráčem měsíce. Všem patří velký dík. Ale je to práce celé pětky, celého týmu, říká pro Deník nejproduktivnější hráč extraligy Tomáš Zohorna.

Zatím se vám daří týmově i osobně. Jak se vám spí, tedy jestli vás nebudí prcek?

(pousměje se) No, prcek mě v noci nebudí. Máme dobrý start do sezony, což je super. Týmu to dodává hodně sebevědomí. Snažíme se dostat do našeho systému prvky, které nám trenéři vytyčili.

Spekulovalo se o tom, že tým je plný hvězd, které se do jedné nemusí podřídit. Jaká je realita?

Žádné problémy v kabině nejsou. Pro někoho je Dynamo tým hvězd, pro nás hráče ale něco jiného. V kabině se sešlo hodně kluků, co se známe delší dobu. Už jsme spolu někde hráli. Takže mezi sebou nejsme nováčci.

Tomáš Zohorna při svém předešlém angažmá v Pardubicích.Zdroj: DENÍK/Luboš Jeníček

Někdy moc vymýšlíme

Takže se ani za hvězdy nepovažujete?

(usmívá se) Úplně ne. Můžu říct, že jsme kámoši. Díky tomu je to super. V kabině není typ člověka, který by dělal problémy. Máme skvěle poskládaný mančaft i charakterově.

Staré sportovní moudro praví, že jen individuality výhry nezajistí. Jak si váš tým sedá, nebo si už sedl?

Samozřejmě, že to ještě není perfektní, jak bychom si představovali. Snažíme se vychytávat mouchy v našem systému. Ještě na to máme dost času, ale určitě se držíme v dobré roli. Myslím si, že po devíti zápasech může panovat spokojenost.

Můžete odhadnout jaká bude letošní sezona?

To je předčasné. Soutěž se vyznačuje velkou vyrovnaností. Celkem se hokej na světě vyrovnal. Z mého pohledu je každý zápas v extralize hodně těžký. Člověk se na vítězství musí nadřít. Už to není ve stylu: vyhraji, aniž se zpotím. Pro fanoušky ale vlastně i nás hráče je to mnohem zajímavější.

Obří problém. Pardubice na ledě září, v zákulisí se hraje o budoucnost Dynama!

Dá se vyčíst, kdo bude největším soupeřem Pardubic v boji o titul?

Zatím nedokážu posoudit. Jsme stále ještě na začátku a sezona se může vyvíjet pro každý tým, a tedy i avizované favority, jinak. Může dojít i k různým překvapením.

Když už jste zmínil slovo překvapení. Co, kdo, či který tým vás nejvíce překvapil?

Asi teď naposledy Vary. Hrály výborně, ačkoliv jsme to věděli. Nahoře se trochu nečekaně drží Olomouc a mohl bych pokračovat.

Dvě třetiny porce zápasů jste odehráli doma, kde se vám úplně nedaří. Čím to?

Ze začátku jsme měli špatné první třetiny. V nich nám to moc výsledkově nejde, když většinou prohráváme. Takže to na klidu nepřidá. Možná se na nás projevila trochu nervozita z těch devíti tisíc lidí za zády, kteří nám fandili. Myslím si ale, že se to postupně zlepšuje. Už proti Vítkovicím a pak i Varům. I když jsme pak paradoxně s nimi prohráli.

Pardubický hokej slaví 100 let. Jak znáte jeho historii?

Naopak všechny tři venkovní zápasy jste vyhráli. Hrajete tam uvolněněji?

Možná to tak je. Doma jsme neměli dobré první třetiny, dělali jsme body venku. Tam to máte jako soupeř jednodušší. V tom smyslu, že nemusíte. Nejste tak svázaní. Ale je teprve začátek. Sice se nám daří venku, ale to se může otočit.

Ne vždy vstřelíte první gól a pak musíte dotahovat. V tom jste ale mistři. Může to být neplánovaný trénink na série v play off?

Je vidět, že tým se dokáže zvednout v utkání, ve kterém prohrává a otočit ho. Určitě budou zápasy v play off, kdy to bude potřeba. Proto je dobré už teď vědět, že jsme tým, který to zvládne.

Dynamo zatím tlačí přesilovková bota. Ve hře v početní výhodě vám patří až dvanáctá příčka s úspěšností třinácti procent. Co je špatně?

Když se vyhrávají zápasy, tak nemá cenu z toho nějak panikařit. Samozřejmě, víme o tom, že nám některé věci nefungují. Je potřeba je opravovat a přesilovky vylepšovat. Někdy moc vymýšlíme. Tím, že se nám hry v početní výhodě nedaří, měli bychom je zjednodušit.

Kdo jsou odborníci?

Teď k vaší osobě. Nikdy jste nebyl úplně ten klíčový střelec a v letošní sezoně jste v devíti zápasech nasázel již osm branek. Jak si vysvětlujete takovou kanonádu?

To jsem fakt nebyl (usmívá se). Když se podíváte na mé statistiky, kolikrát jsem nedal osm gólů ani do Vánoc. Pochopitelně jsem za to rád. Není to ale jen moje zásluha. Mám v lajně skvělé spoluhráče. Klape nám to. Za námi výborná obrana, takže se můžeme soustředit více na útok. Nedokážu říct, co se děje, ale přijímám to s radostí. Hlavně, že to pomůže našemu týmu.

Letošní dosavadní porci jste kolikrát naháněl po celou sezonu. Teď jste už po třech kolech naplnil normu některé z nich. Vzpomínáte si, že jste dal někdy dva hattricky takto rychle?

Ne to si nepamatuji, asi nikdy. Svůj první hattrick v kariéře jsem dal až v loňské sezoně ve Švédsku. Jsem z toho sám překvapený, jak asi všichni kolem mě vědí. Ale každopádně je to fajn.

Vedete také produktivitu a hodně ceněnou statistiku plus minus. Tu o parník…

Vysvětlení je prosté. Hrajeme více v útočném pásmu, tím pádem naše lajna nedostává moc góly.

Dědek: Jen blázen by nechtěl ke sto letům titul. Udělat ho, tak jsme nesmrtelní

Fanoušci si vás zvolili hráčem září. Jak hodně těší taková přízeň. Je to třeba víc než ocenění od odborníků?

Spíše je na místě otázka, kdo jsou ti odborníci? V dnešní době se hodně lidí pasuje do takové role, ale moc hokeji nerozumí. Vážím si toho, že mě fanoušci zvolili hráčem měsíce. Všem patří velký dík. Ale je to práce celé pětky, celého týmu. Tomáš Zohorna zatím v pardubickém dresu řádí.Zdroj: Ladislav Adámek

Získal jste podobné ocenění při zahraničních misích?

Myslím, že jsem byl v KHL hráčem týdne, ale rozhodně ne hráčem měsíce.

Rovněž potvrzujete svoji dominanci i na vhazování. Dá se vyhrávaní buly naučit?

Určitě se to dá naučit. Velkou roli v tom hrají zkušenosti. Další věc je to, že každým rokem se mění pravidla. Už toho moc nemůžeme při vhazování dělat. Jako hrát bruslí a tak dále. Je to i o nějaké chytrosti i síle. Občas záleží také na tom, jak rozhodčí hodí puky.

Zajímavostí je fakt, že v útočném pásmu máte téměř o polovinu více vyhraných buly. Co zatím vězí?

Možná je to tím, že více buly máme v útočném pásmu. V obranném se člověk soustředí na to, že buly nesmí prohrát. Není to o tom, že ho musí suverénně vyhrát. Jde o to ho neprohrát. Ta bilance by byla lepší naopak.

Jsme adepti na titul

Ve 34 letech jste nejvytěžovanějším útočníkem Dynama. Takhle jste si to představoval? Pro trenéry jste prakticky nepostradatelný. Čím podle vás?

Snažím se dělat co můžu. Hrával jsem přesilovky i oslabení. Takže je to tím, že mám bohaté zkušenosti. Vždycky jsem byl univerzál. To jsou obecně typy hráčů, kteří na ledě dostávají větší prostor. Být v zápřahu mi ovšem vyhovuje.

Formu máte jako hrom. Pokukujete ještě po reprezentaci a jste v kontaktu s trenérem Kari Jalonenem?

Ne vůbec. Tahle otázka je spíše na reprezentačního trenéra. Navíc na ni je na začátku října brzo odpovědět.

Rulík se drží s titulem při zemi. Nejsme jediný tým, který posílil, připomíná

Dá se říct, že vás teď hokej více baví, když jste v tak ambiciózním týmu. Při vší úctě k Chabarovsku a Oskarshammu, kde asi na medaile pomýšlet nemohli…

V Chabarovsku jsme měli horší tým. Byl velký svátek, když jsme jednou za pár let udělali alespoň play off. V Oskarshammu jsme papírově také nedisponovali silným týmem. Nicméně jsme překvapili dvě top mužstva. To bylo vážně skvělé. Letos jsme adepti na titul, ale už to není jen o hráčích, ale o systému a pospolitosti týmu. Je důležité, že není žádný blbec v kabině, který by nám narušoval pohodu. Kromě kvalitních hráčů musí být v dnešní době i stoprocentní systém, který se musí plnit. Celý tým ho musí plnit, aby se vyhrávalo. Aby se mohl získat titul.

Vraťme se ještě k předchozí otázce. Pookřál jste víc, když jste se vrátil do klubu, který bude hrát o titul?

Bylo mě líto, že se Pardubice v posledních letech nacházely dole. Jsem rád, že nespadly. Za to patří velký dík klukům, kteří tady působili. Byla pecka, že extraligu zachránili. Protože v opačném případě by se jednalo o velkou tragédii. Není totiž vůbec lehké dostávat se ze druhé ligy zpátky. Vnímám i další plusy. Nový majitel chtěl hokej v Pardubicích zvednout. Určitě je příjemné působit v klubu, který je silný a který má ambice vyhrát ligu, než kdyby člověk hrál o nižší příčky.

