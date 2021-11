Pětadvacetiletý Lukeš dopředu věděl, že si na turnaji zachytá, neboť kouč Filip Pešán avizoval, že každý z trojice brankářů odchytá jeden zápas. Mladší bratr známého litvínovského hokejisty Františka Lukeše měl podle původního plánu odchytat až závěrečný duel s Ruskem, ale všechno bylo nakonec jinak.

Do branky českého výběru se dostal neočekávaně už ve druhém zápase s Finskem, který zahájil v brankovišti plzeňský Miroslav Svoboda. Češi ale brzy prohrávali 0:3. „Na konci třetiny mi trenéři naznačili, ať se trochu rozhýbu. Potvrzení pak přišlo během první přestávky,“ pronesl reprezentační nováčka.

Od druhé třetiny šel tedy na věc a nevedl si vůbec špatně. Velmi dobrou formu z klubu přenesl i na mezinárodní scénu. Především pochytal několik úniků finských hráčů, čímž přispěl k velkému zdramatizování utkání. Inkasoval pouze jednou, to už byl stav 2:3 z pohledu českého celku. Pak už žádný gól nepadl.

Hradecký gólman Štěpán Lukeš v dresu reprezentace ČR během utkání proti Rusku.Zdroj: ČTK

„Štěpán odchytal výborné dvě třetiny. Když jsme Finy tlačili, tak nám párkrát ujeli a on nám dal šanci ten zápas udržet. Byl velkou součástí toho, že jsme ho málem otočili,“ vysekl Lukešovi poklonu trenér Filip Pešán.

„Ale hrozně mě štve ten inkasovaný gól. Chytím střelu z první a pak zapomenu dát beton na led, takže to propadne a soupeř nám znovu odskočí. Pak už to bylo těžké,“ mrzelo hradeckého debutanta.

Naskočit do rozjetého vlaku každopádně nebylo úplně snadné, leckomu by se z toho rozklepaly nohy. Zvlášť před zaplněnou helsinskou Hartwall Arenou. „Prostě jsem do toho vletěl a neměl čas nad tím přemýšlet. Musel jsem jít do branky a chytat,“ odmítl jakoukoliv nervozitu.

I přes zlepšený herní projev ve druhé a třetí části Češi prohráli 2:4, byť po zpackaném úvodu sahali po bodech. „Za náš výkon to byl krutý výsledek,“ povzdychl si Lukeš.

Hned druhý den naskočil do branky českého mužstva hned od úvodní minuty, ovšem na tento duel by nejraději zapomněl. Za stavu 0:4 totiž ve 32. minutě přepustil místo libereckému brankáři Petru Kváčovi. Svěřenci kouče Pešána nakonec prohráli i třetí utkání na turnaji (2:5) a skončili poslední bez bodového zisku.