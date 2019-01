Jičín – V neděli sehráli hokejisté derby utkání krajské ligy s rivalem z Nové Paky a po dramatickém průběhu nakonec nejtěsnějším rozdílem prohráli. O vítězi rozhodlo větší štěstí na hokejkách hostů při proměňování šancí.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Hlaváček

HC Jičín – BK Nová Paka 1:2 (0:1, 0:0, 1:1). Od začátku se na ledě rozpoutal urputný boj o důležité body. Jičín získal mírnou převahu a vytvářel si střelecké příležitosti. Bohužel hned od počátku se ukázalo, že na jeho hokejky se opět přilepila střelecká smůla a rovněž Bouška v brance Nové Paky se překonával. Hosté hrozili z rychlých protiútoků a právě při jednom z nich v 9. minutě se jim podařilo překonat Beneše v brance Jičína. Obránci Jičína nedokázali včas uklidit kotouč ze třetiny, Mašek našel Krátkého a ten dostal puk do branky. Jičín předtím nevyužil dvě přesilové hry a do konce třetiny se marně snažil o vyrovnání.



Ve druhé části se nejprve Jičín ubránil dvěma přesilovkám a nadále se snažil o změnu skóre. Bohužel i ty nejvyloženější šance zůstaly nevyužity, včetně několika samostatných úniků. Bouška vychytal nájezdy Kollmana i Dušičky, a kryl všechny střely na svou branku. V závěru třetiny Jičín vyvinul i díky přesilovým hrám tlak, ale chyběla přesnost a razance.



V poslední části Jičín vyvinul opět silný tlak a vyrovnání viselo ve vzduchu, štěstí ale stálo na straně hostů. Nejprve měl Bouška dobře postavené tyče své svatyně a ve 44. minutě vychytal lapačkou trestné střílení, které prováděl Kollman. Hala vybuchla v 50. minutě. Hrálo se 4 na 4, Jičín zatlačil hosty před branku a v závaru se nejlépe orientoval Kysela, který propasíroval kotouč do sítě po střelách Starého a Hakena. Bohužel po 26 vteřinách jičínská obrana ve vlastní třetině selhala při vhazování. Čtyři hráči se vrhli do boje o kotouč a před brankou zůstal nekrytý Hloušek, který přesnou střelou opět strhl vedení na stranu hostí. Jičín i nadále pokračoval v tlaku, ovšem k vyrovnání mu nepomohla ani závěrečná hra bez brankáře, když gólman hostí pokusy zlikvidoval. Poměr zásahů mluví za vše 24:45.

Jičín bohužel neprodloužil vítěznou sérii a bude muset zapracovat na zlepšení střelecké mušky. Další těžké utkání sehraje zítra, kdy zajíždí do Trutnova. Utkání začíná v 18 hodin, odjezd autobusu v 15.45 od zimního stadionu.



Branky a nahrávky: 50. Kysela (Haken, Starý) – 9. Krátký (Mašek), 51. Hloušek (Kuch, Barbora). HC Jičín: Beneš, Žemlička – Kaulfus, Najman – Starý, Drak – Tondr, Anděl – Buchar, Novotný – Dušička, Kollman, Weiss – Klaban, Haken, Kysela – Nový, J. Hloušek, Hladík – O. Mizera, Abel, L. Hloušek.Trenéři: Pletka, Růžička. BK Nová Paka: Bouška (Hlavnička) – Pour, Ersepka – Štěpán, Plecháč – Pilař, Kulhánek (Štajner) – Mašek, Krátký, Hric – Zvolenský, Slabý, Šebek – Hloušek, Barbora, Kuch (Horyna, Sucharda, Dressler). Trenér Petera.

