Pro akci měl na dojezdu sjezdovky ve Svatém Petru vyrůst stadion s kapacitou až 7500 diváků. Jeho výstavba se odkládá o rok.

„Winter Classic měl být největší hokejovou akcí v česko-slovenském prostředí v letošním roce, bohužel situace ohledně covid-19 nám nedovoluje připravit ji v rozsahu, jaký si tento unikátní průřez hokejem zaslouží. Zdraví fanoušků i hráčů je pro nás prioritou, proto jsme se rozhodli akci přeložit na rok 2021,” vysvětluje Andrea Bársony, spolumajitelka pořádající agentury Eniva.

„Mrzí mě to,” netají Jaromír Jágr, majitel hokejového klubu Rytíři Kladno, spoluorganizátora akce. „D+D REAL Winter Classic jako průřez českým hokejem je unikátní událost, skvělá myšlenka a akce, kterou sport a hokej zejména v tomto období opravdu potřebují. Každopádně věřím, že všechny zainteresované kluby i partneři nám zachovají přízeň a podpoří tuto unikátní akci i v roce 2021. Pro mě osobně byla velká výzva zahrát si v Česku pod širým nebem. Bohužel si musím počkat ještě o rok déle,” reaguje Jágr.

„Přesunutí akce na příští rok naprosto schvaluji. V současné době není možné váhat, oddalovat rozhodnutí vzhledem k náročnosti přípravy a hlavně nejistotě, zda by se akce mohli zúčastnit diváci. Bez diváků by Winter Classic postrádal veškerý smysl. Platí, že D+D REAL zůstane titulárním partnerem akce v roce 2021,” ujišťuje Petr Dědek, zástupce titulárního partnera akce, společnosti D+D REAL.



„D+D REAL Winter Classic pro nás mělo být i zahájením zimní sezony, Špindl SkiOpening. Společně se spoluorganizátory a s partnery jsme chystali akci, jaká tu ještě nebyla. Všichni jsme se těšili, celý tým byl opravdu nažhavený na jedinečnou akci, kterou bychom posunuli úroveň eventů pořádaných v našem skiareálu ještě o příčku výš. Bohužel stávající situace nepřeje organizovaným hromadným akcím. Náš zápal však neustává, za rok se tudíž rozhodně máme všichni na co těšit,” říká René Hroneš, ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn.



„Každopádně jsme rádi, že se nám pro D+D REAL Winter Cassic povedlo společně s agenturou Eniva domluvit nový termín na prosinec 2021 a věříme, že celá akce získá další rozměr v podobě právě zmiňovaného doprovodného programu, který budeme schopni odladit do posledního detailu,” dodává Hroneš.

Hokejový svátek D+D REAL Winter Classic se sice překládá, ale o druhém prosincovém víkendu by se měla v areálu uskutečnit společensko-sportovní akce menšího rozsahu dle nařízení ohledně covid-19. „Zahájení zimní sezóny zůstane ve stejném termínu, tedy o víkendu od 11. do 13. prosince. Sezóna ve Skiareálu Špindlerův Mlýn bude probíhat za potřebných hygienických opatření, ale vzhledem ke skutečnosti, že lyžování je zimní outdoorový sport, při kterém lyžaři už běžně používají nákrčníky, masky a například i rukavice, je snad pravděpodobnost rozšíření viru minimální. Vyhlížíme tedy zimní sezónu plnou lyžařských zážitků,” upřesňuje ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn.



Zakoupené vstupenky zůstávají automaticky v platnosti na nový termín a není zapotřebí je vyměňovat. Prodej vstupenek na akci navíc pokračuje nadále prostřednictvím oficiálních webových stránek www.winterclassic.cz. „Jako organizátoři věříme, že hokej pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně bude mimořádný zážitek a jsme si jisti, že tomu budou věřit i fanoušci. Pro ně máme jednoduchý vzkaz: Ponechejte si vstupenky, za rok se potkáme a program bude ještě víc nadupaný,” říká Bársony.

„Samozřejmě je nám opravdu líto, že se D+D REAL Winter Classic neuskuteční už letos v prosinci, jak bylo plánováno, jelikož do příprav jsme vložili obrovské množství energie. Dlouho jsme doufali, že veškeré úsilí a optimismus nás dotáhnou k vytouženému cíli a zvládneme akci zorganizovat. Ze stran všech zainteresovaných - hokejových klubů, legend, zástupců para hokeje, Českého hokeje i jeho marketingového partnera BPA, a také i od našich partnerů – jsme navíc cítili velkou podporu. Všichni dělali maximum a snažili se nám vyjít vstříc, čehož si hodně ceníme. Naše priorita byla ale jednoznačná – uspořádat D+D REAL Winter Classic jako akci, která podpoří český sport v tomto nelehkém období a jako unikátní a velkolepou oslavu českého i slovenského hokeje. A to v současné situaci není možné,” dodává Bársony.



Zároveň přiznává, že přeložením akce začíná další fáze příprav. „Máme k dispozici rok navíc, který se pokusíme maximálně využít k tomu, abychom pro diváky sestavili opravdu nabitý program. Ten doprovodný bude ještě bohatší, než jsme zamýšleli původně – uděláme prostě všechno proto, aby si fanoušci ze Špindlerova Mlýna odnesli jedinečný zážitek. V tomto momentu je prodáno cca 70 % vstupenek, což znamená, že o akci je i navzdory nepříznivé epidemiologické situaci mimořádný zájem a diváci si tudíž zaslouží dostat za svou věrnost českému hokeji opravdu mimořádný "dárek". Jejich důvěra je pro nás velkým závazkem,” dodává Bársony.

Původní program D+D REAL Winter Classic zahrnoval duely juniorských týmů, zápas Chance ligy mezi HC Stadion Vrchlabí a Rytíři Kladno, utkání Tipsport extraligy mezi Mountfield HK a HC Sparta Praha, v plánu byl souboj českých a slovenských hokejových legend a síly měly změřit také reprezentační výběry Česka a Slovenska v para hokeji.

„Sportovní program pro rok 2021 zatím zůstává v platnosti, každopádně ho momentálně neumíme stoprocentně potvrdit a jeho přesné složení zadefinujeme na jaře i vzhledem k vývoji domácích hokejových soutěží,” dodává Bársony. Vyloučit prý nelze ani doplnění hokejového programu, zájem o účast na akci totiž projevily další české hokejové kluby.



Prosincová utkání Tipsport extraligy (Mountfield HK - HC Sparta Praha) a Chance ligy (HC Stadion Vrchlabí - Rytíři Kladno) se uskuteční v nových termínech na stadionech domácích týmů.