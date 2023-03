Potřetí v sezoně se mezi mantinely potkali hráči České Třebové a Nového Města nad Metují, potřetí duel vyhráli hokejisté z Královéhradeckého kraje. Po čtyřech kanadských bodech v utkání posbírali domácí Vojtěch Augustin a hrdina zápasu Jiří Bucek.

Úvodní souboj o bronz nabídl divákům třináct branek. Po celý zápas byli střelecky napřed hráči Nového Města nad Metují. | Foto: Radek Krejsa

Krajský titul je pro letošek mine, přesto mají hokejisté České Třebové a Nového Města nad Metují o motivaci postaráno. Ve vzájemném měření sil totiž hrají o třetí medaili – bronzovou. Po úvodním utkání k ní má blízko Spartak, který v hale Kohoutů vyhrál po bláznivé přestřelce 7:6.

Série o krajský bronz – 1. zápas

Česká Třebová – Nové Město n. M. 6:7

Úvodní bitva zklamaných semifinalistů nabídla hned v první třetině pět branek. Skóre v čase 5:38 otevřel hostující Bucek, na jehož trefu ve 13. minutě navázal obránce Franc. Domácí odpověděli góly Semoráda s Pavlovským, přesto šli do šaten spokojenější hráči Spartaku, kterým vrátil vedení Reichmann.

Rozpadlá bydžovská pevnost. Litomyšl tu kralovala i podruhé a má blízko k titulu

Také v prostřední části se oba celky soustředily převážně na ofenzívu. Nejprve brzy srovnal Hemský, na dva slepené góly Šťastného Kohouti zareagovali Fúzikem a Pavlovským, srovnat dokázali i po gólu Hanka, když pouhých 14 vteřin před sirénou skóroval Augustin (6:6).

Teprve v závěrečné periodě se soupeři vrátili ke hře, která je zdobila v předchozích sériích. Pevná defenziva, soustředěné výkony. Tím vším týmy už už směřovaly k nerozhodnému výsledku, v čase 58:43 ale na branku Krause vypálil Bucek a vyraženou ránu si srazil do vlastní branky Schejbal.

K dalšímu vyrovnání už domácím nepomohla ani power-play a tak budou muset svěřenci trenéra Jindřicha zjednat nápravu v hale soupeře.

Fakta – branky a nahrávky: 14. Semorád (Augustin, T. Sedlák), 16. Pavlovský (Augustin, Semorád), 22. M. Hemský (M. Filip, Ostřanský), 28. Fúzik (Daněk, Plášek), 37. Pavlovský (Augustin, Semorád), 40. Augustin (T. Sedlák, Ostřanský) – 6. Bucek (T. Veselý), 13. M. Franc, 19. Reichmann (O. Šťastný, Dostál), 26. O. Šťastný (Bucek, Pohl), 27. O. Šťastný (Zámečník), 39. T. Hynek (T. Veselý, Bucek), 59. Bucek (T. Veselý). Rozhodčí: J. Čížek – Schaffer, Pošvář. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:1. Diváci: 611. Třetiny: 2:3, 4:3, 0:1.

HC Kohouti Česká Třebová: Ament (27. M. Kraus) – T. Sedlák, Jemelka, Pažourek, Schejbal, D. Král, Daněk – Augustin, Semorád, Ostřanský – M. Hemský, M. Filip, Ostřanský – K. Plášek, Veverka, Fúzik – Vaňo, Stolín, Čada. TJ Spartak Nové Město nad Metují: J. Čáp – M. Franc, V. Dostál, Borovec, Pohl, Šrenk, Dufek, J. Vitebský – O. Šťastný, Reichmann, Zámečník – T. Hynek, T. Veselý, Bucek – Vanát, L. Prouza, Koudelka.

Druhé utkání se hraje v pátek 17. března od 18.30 na zimním stadionu ve Dvoře Králové nad Labem.

Ohlasy trenérů

Jaromír Jindřich, trenér HC Kohouti Česká Třebová: „Zápas se mohl líbit divákům, kteří viděli hodně gólů, ale hokejově to bylo špatné. V prvních dvou třetinách jsme snad ani nehráli o bronz, k tomu měl náš výkon daleko. Spíše to vypadalo, jakoby si každý přišel jen tak zahrát. Ve třetí třetině se naše hra zlepšila, bohužel jsme nedokázali proměnit několik vyložených šancí. V závěru jsme po dalších chybách inkasovali rozhodující gól, vlastně jsme si ho spíše dali sami. Doufám, že v odvetě mužstvo předvede podstatně kvalitnější a zodpovědnější hokej.“

Tomáš Topol, trenér TJ Spartak Nové Město nad Metují: „Ani pořádně nevím, jak ten zápas zhodnotit. Ani jeden tým se nějak nesoustředil na obranu. Po celé play off jsme dostávali málo branek, teď na ledu soupeře nastřílíme sedm gólů, což je super, ale dostat jich šest, je hodně. Musíme vydržet ještě jeden zápas soustředění a zlepšit hru do obrany. Soupeř má výborné hokejisty, musíme se prostě vrátit ke hře play off. K bronzové medaili je kousek, musíme si s pokorou vážit toho okamžiku, že o ni můžeme bojovat. A to uděláme. Věřím, že ve středu přijde skvělá návštěva a poslední zápas si fanoušci užijí.“