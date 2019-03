Prolínací soutěž se hraje na dvanáct kol, rozhodnuto bude nejpozději v úterý 23. dubna. Před rokem se v baráži udržel Litvínov, Karlovy Vary pak získaly místo na úkor Jihlavy, v závěru sezony neuspělo Kladno.

Pardubice: Zachránit se

Pardubice: Tradiční klub, který v minulosti získal šest mistrovských titulů, musí opět po dvou letech do baráže a obhajovat extraligovou příslušnost. Současná sezona měla ještě horší průběh než tenkrát. Dynamo se potácelo u dna tabulky, během sezony dvakrát odvolalo hlavního trenéra a v hráčském kádru se vystřídalo i s juniory přes padesát hokejistů.

Nyní přichází moment, kdy je opět s dalšími týmy na stejné startovní čáře. „Nezbývá nic jiného, než aby Pardubáci drželi při sobě a udělali všechno pro to, abychom extraligu zachránili,“ řekl hlavní trenér Ladislav Lubina po základní části. Do hry vstoupí Dynamo v pátek na domácím ledě.

Chomutov: Trable mimo led

Chomutov: Že Piráty nečeká pohodová sezona, naznačil již úvod ročníku. Poprvé Chomutov bodoval až v devátém kole, pak se dostal před Pardubice, ale baráži se již vyhnout nedokázal. K tomu prosákly informace o tom, že klub dluží hráčům na výplatách. „Dostali jsme se do baráže sami. A sami se z toho musíme zase dostat ven,“ uvedl trenér Vladimír Růžička, jehož syn byl v základní části nejproduktivnějším hokejistou Pirátů.

Další problém potkal Chomutov v minulém týdnu. Po „svačince“ na středečním tréninku totiž hráče postihly velké střevní problémy, play out dohrál tým s pomocí juniorů.

Kladno: S Jágrem mezi elitu?

Kladno: Středočeská bašta, ze které se vydal do světa nejen Jaromír Jágr, opět žije hokejem. Právě Jágr, jenž je vlastníkem Rytířů, se vrátil do kladenské sestavy a v sedmačtyřiceti letech nastupuje v útočné formaci po boku Tomáše Plekance, dalšího slavného odchovance. Ten ukončil angažmá v Montrealu, nastoupil i za Kometu Brno, nyní byl v play off Chance ligy nejproduktivnějším hráčem Rytířů. Teď je tu baráž. „Jsme teprve v půli cesty. Je to hezké, ale pořád jsme od toho cíle strašně daleko,“ řekl Plekanec. Za Kladno mimo jiné nastupuje i Tomáš Kaut, který hrál v roce 2017 baráž ještě za Pardubice. V play off Rytíři vyřadili Přerov a Jihlavu.

České Budějovice: Za Motor

České Budějovice: Na jihu Čech fanouškům chybí nejvyšší soutěž již šest let. Po přesunu Mountfieldu a extraligové licence do Hradce Králové se v Českých Budějovicích hraje první liga, na kterou chodilo v základní části této sezony v průměru 5736 diváků. Hokejisté Motoru pod vedením trenéra Václava Prospala, slavného odchovance, v play off postupně vyřadili Havířov a Vsetín. Nyní na Motor čeká dvanáctikolová baráž. „Je to vlastně takový velký turnaj. V každém případě se budeme prát o každý bod, to mohu slíbit,“ prohlásil zkušený obránce René Vydarený. Naposledy si Jihočeši zkusili baráž v roce 2017, kdy hráli i s Pardubicemi, ale skončili až čtvrtí.

Baráž: Program Pardubic

Pardubice – Č. Budějovice (pátek 29. 3.), Kladno – Pardubice (neděle 31. 3.), Chomutov – Pardubice (úterý 2. 4.), Pardubice – Chomutov (pátek 5. 4.), Č. Budějovice – Pardubice (neděle 7. 4.), Pardubice – Kladno (úterý 9. 4.), Pardubice – Č. Budějovice (pátek 12. 4.), Kladno – Pardubice (neděle 14. 4.), Chomutov – Pardubice (úterý 16. 4.), Pardubice – Chomutov (pátek 19. 4.), Č. Budějovice – Pardubice (neděle 21. 4.), Pardubice – Kladno (úterý 23. 4.).