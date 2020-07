Jak váš přesun do Hradce proběhl?

Mně v Chomutově končila smlouva, takže jsem se poohlížel po něčem novém. Chtěl jsem do extraligy, když přišla možnost jít do Hradce, tak jsem neváhal.

Jakou roli sehrál v přestupu hradecký trenér Vladimír Růžička?

Určitě velkou. Známe se hodně dlouho. Pro každého hráče je důležité, když ho trenér chce. Navíc v Hradci po odchodu několika hráčů vznikl prostor a jsem rád, že jsem tu šanci dostal právě já.

V Chomutově to poslední sezony nebylo nic moc, těšíte se, že si zahrajete v týmu, který má ty nejvyšší ambice?

Máte pravdu. Tam to nebylo nejšťastnější období, takže jsem chtěl jít do týmu, který má ambice a chce hrát nahoře, což bezesporu Hradec splňuje, navíc poslední roky byl vždy v play off. Věřím, že je tady super tým a uděláme nějaký výsledek.

Tým vypadá opravdu silně

Vypadá výborně. Je to dobře namixované staršími i mladšími hráči. Teď se to musí převést na led, což je klíčové. Snad vytvoříme i dobrou partu v kabině, jenž je pro úspěch celého týmu důležitá.

Pár hráčů v kabině jste určitě znal, že?

Třeba Vláďu Růžičku mladšího znám zhruba od jeho patnácti. A znám i další kluky, myslím, že v tom nebude žádný problém.

Vy se připravujete individuálně, s týmem jste byl jen na soustředění, vyhovuje vám to?

Určitě ano. Jsem na to zvyklý. Vlastně posledních pět sezon v Chomutově jsem se připravoval sám. Případně v nějakých menších skupinkách. Už jsem starší hráč a myslím si, že vím, co potřebuji. Nedělá mi to problém.

Jaký byl první trénink na ledě?

Řekl bych, že je to každý rok stejný. Ovšem letos byla díky dlouhé pauze mnohem větší chuť. Od posledního zápasu i tréninku uběhla hrozně dlouhá doba a je to příjemná změna.

Už příští týden by měl začít turnaj Generali Česká Cup. Máte zprávy, jestli se kvůli koronaviru bude hrát?

Zatím nevíme vůbec nic a ani jsme to neřešili. Bude záležet na momentální situaci.

Co říkáte na současné problémy Chomutova, který spadl až do kraje?

Tam už to směřovala delší dobu. Hrozně mě to mrzí vůči hráčům, nemáme vyplaceno spoustu peněz a vypadá to, že už je nikdo neuvidí.