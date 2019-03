Titul si hokejisté Jičína vybojovali už v druhém utkání, když na ledě Turnova vyhráli 5:3 a po vítězství 6:2 z vlastní haly tak ovládli sérii hranou na dva vítězné zápasy. Po loňském triumfu v Krajské lize Královéhradeckého kraje ovládli i region Liberecký.

„Je to krásný pocit, vyhrát dvakrát za sebou titul, i když letos to bylo v jiném kraji. Jsem rád, že jsme z Královéhradeckého kraje odešli, protože kdyby jsme zůstali, tak v prosinci by už v Jičíně dospělý hokej nebyl. Liberecký kraj má dobrou soutěž a derby s Lomnici, nebo s Turnovem jsou krásné zápasy. Chodí dost lidí a zápasy mají svojí úroveň, což se v play off potvrdilo. Ještě bych chtěl poděkovat fanouškům, kteří nás chodili povzbuzovat." uvedl pro klubový web šťastný trenér Jičína Daniel Pletka.

HC Turnov 1931 - HC Stavební stroje Jičín 3:5 (1:2, 0:0, 2:3)

Fakta - branky: 17. Duda, 49. Vondráček (Zákoutský), 60. Hloušek (Eichler) – 6. Krejčík (Prokop, Žďárský), 17. Průšek (Žďárský), 49. Nový (Průšek), 56. Krejčík (Žďárský, Rudolph), 59. Průšek. Rozhodčí: Hrubý - Krejbich, Svobodová. Vyloučení: 7:6, navíc Najman (Jičín) 10 minut. Využití: 1:0. Diváci: 505. Konečný stav série: 0:2.

HC Turnov 1931: Fikrt – Kysilka M., Zákoutský Jiří, Eichler, Zákoutský Jan, Zbroj – Hloušek, Miškovský, Vondráček – Zákoutský P., Maděra, Jágr - Duda, Bělohorský, Hujer - Dvořák.

HC Stavební stroje Jičín: Beneš – Brzák, Richter, Žalud, Mikolášek, Najman, Houser, Průšek, Nový, Prokop, Král, Krejčík, Rudolph, Hladík, Žďárský, Sedmík.