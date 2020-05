Na konci jara 2018 si zabalil bágl Jaroslav Bednář - a odešel do hokejového důchodu, tedy nakonec do Vrchlabí, do druhé ligy. Od té doby se Hradec Králové, jinak špičkový tým hokejové extraligy, snaží sehnat muže, který by pravidelně (a ve velkém) střádal góly i asistence.

Zkrátka šéfa ofenzivy, jakým je například plzeňský Milan Gulaš, král bodování posledních sezon.

„Takoví hráči jednoduše nejsou. Extraliga je pro ně až druhá, třetí volba,“ přiznává generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček. „Sehnat takového hráče je nejsložitější,“ připouští.

Přitom Hradec umí udělat přestupový majstrštyk. Důkazem budiž příchod brankáře Marka Mazance, jednoznačně nejlepšího hráče uplynulé a nedokončené sezony.

V případě bodového lídra však klub tápe. Nevyplnila se ani Bednářova idea, již vyřkl, když nastoupil jako sportovní manažer: „Myslím, že by to po měl převzít Petr Koukal.“

Jenže mistr světa z roku 2010 je bojovník, super hráč do oslabení. „Nikdy nebudu dělat padesát bodů,“ přiznal ostatně on sám, když přišel do Hradce z ruské KHL.

V posledním ročníku byl nejproduktivnějším hráčem kapitán Radek Smoleňák, jeho 23 gólů a 14 nahrávek byl solidní počin. Jenže v extralize se našlo hned devatenáct produktivnějších borců.

A jeden z nich vládne všem, tak jako proslulý prsten ze ságy Pán prstenů: Plzeňský kapitán Gulaš zapsal 76 bodů, o patnáct víc než Michal Birner z Liberce, druhý v pořadí, a o devětatřicet více než Smoleňák.

Nyní se Mountfiled - zase - snaží na trhu urvat útočníka podobného kalibru. Jenže je to prostě hodně složité.

„Nechceme se pustit do přeplácení,“ upozorní Kmoníček. V této bitvě by navíc měl klub drsné soupeře. Brno, Sparta, Liberec, Třinec, nyní možná i Pardubice mohou jít výš, přihodit peníze, o něž jde až v první řadě.

„Jsme druhý sled. Víme o tom,“ netají manažer.

Hradec tak musí spoléhat, že se mu podaří místo osvědčeného jména vychovat lídra z neznámých.

Sestup? Ne, sníží se náklady

/ROZHOVOR/ Hokejový Mountfield už měsíce drží směr, je pro nesestupovou extraligu. Nyní nadnesl stejnou ideu svaz zvaný Český hokej a generální manažer Hradce Aleš Kmoníček tuto aktivitu kvituje s povděkem.

Proč?

Přišel s tím i svaz, nyní je potřeba stabilizovat kluby.

Jak?

Zaprvé je nutné snížit náklady a navíc kluby potřebují, aby cítily jistotu, aby se nestrachovaly, že prostředky, které vynaloží, nepůjdou v případě sestupu vniveč.

Je situace kvůli koronaviru skutečně tak složitá? Bude mít dopad na český hokej?

Je špatná, to vidíme. Poměrně výrazně to postihne všechny. Proto i na svazu přišli se čtyřletou vizí, novým herním modelem.

Ano, dva roky by se nesestupovalo. A z první ligy by případně přistoupil její vítěz.

Není jisté, že by to trvalo dva roky, nebo by šlo o jednu sezonu. Zvýšil by se počet zápasů, to je jediný rozdíl. My jsme toho byli vždycky příznivcem.

Z jakého důvodu?

Vidím to jako jedinou možnou věc. Dva roky bychom se stabilizovali. Ano, třetí rok by byl brutální. Padaly by dva týmy a jeden by šel do baráže. Uvidíme, jak to dopadne.

Liga by nabobtnala. Není to snížení konkurence?

Bavíem se o tom. Ale nikde není psáno, že prvoligové kluby přistoupí do extraligy. Licenční podmínky jsou přísné. Jsem zvědavý, kdo je splní.