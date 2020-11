Oba odchovanci Pardubic se dostali do nominace trenéra Filipa Pešána na turnaj Karjala. Fanoušci Dynama si je vybaví jako hráče z kategorie mladé pušky, ještě jako náctiletí ovšem zvolili zámořskou cestu. Špaček už strávil za mořem pět sezon, Koffer zatím jednu.

I vzhledem k pandemii koronaviru zahájili tento ročník v Evropě. Třiadvacetiletý Špaček hraje ve finské Tappaře, o čtyři roky mladší Koffer má pozici mnohem složitější. V Česku jsou totiž hokejové soutěže zastaveny.

Krok od NHL

K A-týmu se poprvé podíval již v šestnácti letech, první extraligový gól dal v sedmnácti. Tenkrát skóroval v derby na ledě Hradce Králové. I to jsou zápisy Michaela Špačka v české extralize.

„Chvíli jsem ho zažil v dorostu nebo juniorce. Je to samozřejmě výborný hokejista, sem tam trochu náladovější,“ vzpomíná Richard Král, současný trenér pardubických juniorů.

Špaček za Dynamo v sezoně 2014/2015 odehrál 44 zápasů, již předtím získal na mistrovství světa hráčů do 18 let stříbrnou medaili. Následoval draft NHL, kde si ho ve čtvrtém kole vybral Winnipeg Jets.

Podle Krále je největší síla Špačka ve hře směrem dopředu. „S Kofferem to jsou různé typy hráčů. Špágr je spíše technický a tvořivý hráč. Nemusí to být vyloženě centr, ale je to rozhodně hráč směrem dopředu, dozadu mu to tolik nikdy nechutnalo,“ říká trenér pardubické mládeže.

V létě roku 2015 Pardubice uvolnily talentovaného útočníka do Kanady, aby si vyzkoušel nejvyšší juniorskou soutěž v zámoří. Přál si to i Winnipeg, aby se naučil řeč a zvykl si na menší hřiště. Ve WHL odehrál dvě sezony, na další tři ročníky se přesunul na farmu do Manitoby (AHL).

Na vysněnou NHL stále čeká. Špaček už se dostal i k týmu Winnipegu, ale do utkání ještě nezasáhl. „Nikdy nevíte. Může se stát, že vás povolají nahoru a hned jdete do zápasu. Naopak třeba máte super sezonu, ale první tým nepotřebuje žádné doplnění. Je to taky dost o štěstí. Musíte mít pevnou vůli a pořád makat,“ odpovídal Špaček před časem, jestli je NHL blízko.

Letos v létě se rozhodl pro změnu – návrat do Evropy. Hraje ve Finsku za Tapparu Tampere, kde podepsal roční kontrakt. „Finská liga je hodně kvalitní soutěž a Tappara top tým, kde se můžu dál rozvíjet. Můj sen je vrátit se do zámoří a vybojovat si smlouvu v NHL. Věřím, že právě finská liga mi k tomu může pomoct,“ prohlásil.

V nejvyšší finské soutěži zatím odehrál deset zápasů, v nichž vstřelil tři góly a na další čtyři přihrál. Od čtvrtka, kdy začíná Karjala Cup, se nyní může ukázat i na reprezentační scéně.

Obětavý bojovník

A případ Koffer? Do extraligového týmu Pardubic se poprvé posunul před ročníkem 2018/2019. Po úspěšném vystoupení v reprezentaci na Hlinka Gretzky Cupu ho pozval do týmu tehdejší trenér Miloš Holaň. Nastoupil nejprve do utkání letního turnaje, později během extraligové sezony odehrál celkem čtrnáct zápasů.

„Měl jsem ho v týmu naposledy před dvěma roky, je to poctivý a pracovitý hráč,“ říká na adresu Koffera trenér Král, který ho vedl v pardubické juniorce.

„Ještě byl věkem dorostenec, ale už hrál u nás za juniory. Když to šlo a měl výkonnost, tak už od žáků byl posouván. Byl i dobře fyzicky připraven,“ dodal bývalý hokejista a současný hlavní trenér pardubické akademie.

Když vtrhl do extraligy, nepoutal pozornost jen svým košíkem. Ale právě i pohybem a bojovností. „Když přišel do áčka, tak i tam měl hodně zblokovaných střel. Byl to hodně týmový hráč,“ vyzdvihuje Král.

Toho si cenil trenér Ladislav Lubina, který mu dával příležitost. „Konečně jsem po dlouhé době narazil na mladého hráče, který se nebojí hrát. Bojuje a hraje obětavě,“ řekl Lubina.

Sám Koffer komentoval své nasazení následovně. „Na ledě jsem úplně jiný člověk než mimo něj. Při zápase jsem taková krysa, nebo jak bych to řekl,“ pousmál se po utkání na ledě Hradce Králové.

Ani bez hokejových dovedností by se pochopitelně neobešel. „Kvalitní bruslení, s hokejkou to taky dobře uměl. Kdyby byl o pár centimetrů vyšší, tak by to bylo ještě lepší,“ doplnil Král.

Před rokem v létě se Koffer vydal do zámoří. Začal hrát juniorskou soutěž za Prince George Cougars (WHL). V minulém ročníku stihl 59 zápasů, ve kterých nasbíral 24 kanadských bodů.

„Možná by tady hrál extraligu, ale rozhodl se jít touto cestou. Nevíme, teď těžko řekneme, jestli to bylo dobře nebo špatně. To se vyhodnotí až za pár let,“ poznamenal Král.

V létě pak Koffer zamířil do prvoligových Litoměřic. I proto, aby se po boku dalších spoluhráčů mohl připravit na světový šampionát hráčů do 20 let. Jenže koronavirová situace zastavila hokejové soutěže v Česku, nemůže se plnohodnotně připravovat ani reprezentační tým juniorů.

I z tohoto důvodu trenér Pešán nominoval několik hráčů, kteří patří do kádru dvacítky, mezi nimi je právě i Koffer. Karjala Cup s pardubickými odchovanci začíná ve Finsku tento čtvrtek.

Dalším hráčem s pardubickou minulostí v týmu je Tomáš Zohorna. Mezi náhradníky figurují současní útočníci Dynama Robert Kousal a Jan Mandát.

Michael Špaček



Narozen: 9. dubna 1997 (23 let)

Post: útočník

Současný klub: Tappara Tampere (Finsko)

Předchozí působiště: Pardubice, Red Deer Rebels (WHL), Manitoba Moose (AHL)

Filip Koffer



Narozen: 3. dubna 2001 (19 let)

Post: útočník

Současný klub: HC Stadion Litoměřice

Předchozí působiště: Pardubice, Kolín, Dvůr Králové nad Labem, Prince George Cougars (WHL)