Jičín začal na ledě soupeře nebojácně, navíc měl od úvodní minuty přesilovou hru, tu však proměnit ve vedoucí gól nedokázal. Gólová radost přišla až v 9. minutě, kdy se po pěkné přihrávce Žďárského trefil Krejčík.

Domácí se nevzdali a ve 12. minutě byli odměněny, když se prosadil Kysela, výsledkem 1:1 skončila i úvodní třetina. Ta druhá začala znovu skvěle pro hosty. Ujíždějící Kollman našel Průška, který střílel do betonů brankáře Turnova. Dojíždějící Prokop zachytil kotouč a bekhendem zakončil mezi nohy brankáře. Jičína dokázal navíc v závěru prostřední části odskočit do dvougólového vedení, když se z gólu radoval Borovec. V závěrečné periodě domácí Turnov pouze snížil a Jičín se tak mohl radovat z dalšího vítězství. „S výkonem jsme spokojeni, bylo to odmakané vítězství proti bojovnému soupeři, který nám nedal nic zadarmo,“ uvedl jeden z trenérů Jičína Michal Kejmar.

HC Turnov 1931 – HC Jičín 2:3 (1:1, 0:2, 1:0). Branky a nahrávky: 12.Kysela (Zákoutský), 52. Kysela (Duda, Kotyza) – 9. Krejčík (Žďárský), 21. Prokop (Průšek, Kollman), 37. Borovec (Krejčík).